Fuentes policiales confirmaron que Yamila G., la joven de 16 años buscada desde el sábado pasado en la localidad de Puerto Piray fue hallada en la jornada de ayer en la Plaza Brasil de Montecarlo, y trasladada hasta la Comisaría local para continuar con los trámites de rigor correspondientes.

La joven estaba desaparecida de su hogar en el barrio Villa Parodi de Puerto Piray, presuntamente con rumbo a la localidad de Eldorado, según denunció su madre en la Comisaría local. Finalmente, por disposición del Juzgado de Instrucción N°1 de San Pedro, Yamila regresó a casa con su familia.

Clara Rodríguez, madre de Yamila G., aclaró que durante la estadía de su hija en su casa no mantuvo ninguna discusión pero confirmó que la joven no quería regresar bajo la guarda de su padre en San Pedro, la familia cree que por temor se ausentó del hogar donde estaba de vacaciones.

Aparentemente en esta oportunidad, le habría mencionado a su hermano a quien visitó en Montecarlo que no quería regresar a vivir con su padre en la localidad de San Pedro.

En diálogo con Radio STOP, Clara Rodríguez construyó un relato a partir de lo que pudo averiguar desde la salida de su hija del domicilio en la que se encontraba de vacaciones en el barrio Villa Parodi de Puerto Piray. Dijo que su hija “habló solamente con su hermano, ella le dijo que no quería volver con su papá a San Pedro, iba a tomar un colectivo para visitar a su abuela en Eldorado. Creo que porque su papá venía a Piray a buscarla ella se fue a Eldorado a las tres de la tarde tendría que haber llegado a la casa de su abuela pero nunca llegó”.

Además agregó, “a la una de la tarde del viernes tomó un remis para ir a la casa de su hermano a Montecarlo, al mismo remisero le pidió que vuelva para las 17 horas pero nunca abordó ese remis. Cuando conversaron con mi hijo le dijo que estaba molesta, que no quería volver a vivir con su padre”.

Hallaron en buen estado de salud a la joven que se hallaba desaparecida en Puerto Piray. Archivo / Policía de Misiones

La madre supone que la menor se sentía sola en San Pedro ya que no había buena relación con su progenitor con quien la mujer se encuentra separada y por orden de un juez, el hombre se llevó a dos de sus hijos mientras que Clara se quedó con otros dos.

Por ese motivo Yamila tuvo que quedar bajo la guarda de su padre y distanciarse de su hermana gemela a quien presumen “la extrañaba mucho”. La sorpresiva desaparición de la menor lo cual creen que no fue premeditada ya que salió con lo puesto y a su madre le había mencionado que solo “salía a comprar una gaseosa para tomar un tereré”. Por otro lado, en su desesperada búsqueda por el barrio, Clara habló con el ex novio de su hija quien no brindó mayores detalles sobre la joven y ya realizó su declaración ante la policía.

Lo llamativo en cuanto al relato de la mujer fue que al dar aviso al padre de la menor sobre su desaparición, éste no demostró mayor preocupación, “con el papá de Yamila casi no pude hablar, le avisé de la desaparición, solo llevó a uno de nuestros hijos no dijo nada y se fue”, contó.

“Estoy volviendo a la Comisaría. El viernes di aviso a la policía que desapareció mientras que el sábado hice la correspondiente denuncia. Hablé con algunos de sus conocidos pero nadie sabe nada. La hermana gemela me dice que se fue porque no quiso regresar con el papá. La búsqueda seguimos en redes sociales y pedimos que compartan, recorro los barrios habló con los vecinos por si la vieron”, agregó en medio de la desesperación.

La madre concluyó su relato afirmando que “vuelva a casa, la extrañamos, no sé dónde está, si le pasó algo o qué, quiero que vuelva, no sé si comió algo cómo se encuentra. Somos de hablar mucho y no tuvimos ninguna pelea ni discusión. Ella tiene una familia que la quiere y la espera”, culminó solicitando a la comunidad cualquier aporte al 911 si vieron a Yamila G.