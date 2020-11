El violento asalto fue denunciado por una periodista quién sufrió el intento de robo de su moto mientras circulaba en un barrio céntrico. La mujer fue apuntada con un arma en la cabeza en medio del asalto.

La víctima pudo escaparse gracias a un problema mecánico y a la intervención de una vecina.

Según publicó el portal Extraprensa en base a información de medios locales, los asaltantes no pudieron llevarse el vehículo a raíz de un desperfecto mecánico. También, vecinos de la zona se acercaron para socorrer a la comunicadora y los delincuentes huyeron, uno en moto y otro corriendo armado.

La periodista narró que: “Al escuchar el ruido de un vehículo le cedo el paso ya que yo venía lento, de repente siento que me toman del brazo y me pone un arma en el cuello, me dicen que pare y por susto seguí circulando unos 40 metros mientras forcejeaba con los ladrones, hasta que se me apaga la moto y me dicen que me baje, me empujaron y me caigo, a todo esto yo gritaba pidiendo ayuda”.