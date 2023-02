Eldorado: anuncian posible paro de transporte.

Choferes de la Empresa de Transporte Colectivos de Eldorado (ETCE) anunciaron un posible paro de transporte en reclamo de los pagos de haberes adeudados. Este martes a las 18 horas se reunirán para definir si llevarán adelante la medida.

“No están bajando los subsidios de diciembre, enero y febrero a la patronal y no se están el pagando los haberes de enero a los compañeros” indicó el delegado de UTA Eldorado, Diego Giménez.

El delegado además agregó que “por la tarde tendremos la reunión para decidir si vamos al paro total de actividades hasta que se deposite el sueldo”.

“Es un panorama de incertidumbre” sostuvo sobre las respuestas que reciben desde la empresa y afirmó que “siempre tratamos no llegar a la instancia final de un paro, para no complicar a la comunidad, pero los compañeros decidieron no trabajar si no se abonan los haberes”.

Fuente: Eldopolis