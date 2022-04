En la jornada de ayer, la presidente del Hogar “Madre Teresa de Calcuta”, Vanesa Moesch, realizó declaraciones para conocer sobre el pedido en particular que están realizando, para poder brindar un mejor atención a las mamás alojadas en el lugar.

En estos días el Hogar está completo, “tenemos un capacidad para 69 personas y hoy estamos en ese límite, durante la pandemia se recibió solamente a las mamás de Neo y ahora estamos trabajando normalmente recibiendo a un acompañante por paciente internado en el Hospital SAMIC”, comenzó explicando.

Antes de comenzar con el pedido propiamente dicho, Vanesa Moesch agradeció la donación de la cocina que estaban necesitando y contó que una persona se comunicó para colaborar con el gas, “así que estamos muy felices por eso”.

Para luego sí centrarse en esta necesidad actual. “Estamos necesitando la donación de zapatos cerrados o zapatillas, porque las mamás de Neo van cada tres horas al hospital para amamantar y vuelven, con estas lluvias se mojan todo y se quedan así con los calzados mojados y eso les hace re mal, por eso nos hace falta una variedad de calzados cerrados y de distintos números, porque tenemos unas 20 mamás de Neo actualmente en el hogar”.

La presidente del Hogar Madre Teresa de Calcuta aprovechó la oportunidad para realizar un pedido público a las autoridades municipales, “necesitamos el asfaltado de la calle de enfrente del hogar, hicimos muchos pedidos a través de notas, en los días como estos el empedrado queda muy resbaladizo y dificulta mucho el andar de las mamás, sobre todo de noche cuando casi ni se ve, no son muchos metros pero son sumamente necesarios”.

Moesch además contó que “el Hogar se mantiene de la colaboración de los municipios, de Eldorado y alrededores, pero no son muchos, creo que no llegan a 10, a pesar de que recibimos a gente de toda la zona norte y al sur hasta de Puerto Rico, pero muchas veces no llegamos a cubrir todos los gastos”, contó Vanesa Moesch, quien también adelantó que próximamente estarán organizando algún evento para recaudar fondos para cambiar la instalación eléctrica.

El Hogar de Tránsito “Madre Teresa de Calcuta” solicita donaciones. Foto: NM

Fuente: Norte Misionero