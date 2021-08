La provincia de Misiones, incluida la ciudad de Eldorado se encuentra en Alerta Roja, por la gran cantidad de incendios que se producen en diferentes zonas. Esto tiene varios motivos, incendios intencionados, producidos por la emergencia hídrica, falta de agua, el actuar de los vecinos que muchas veces no respetan normas que establecen la no quema de materiales, justamente para evitar esta clase de siniestros.

En este marco, Mario Flammer, presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Eldorado, dialogó con Eldorado Radio Show para informar de estos hechos y concientizar a la sociedad de las diversas situaciones de emergencia a las que se deben enfrentar los bomberos a la hora de sofocar los incendios.

“En Eldorado esta en vigencia la prohibición de quema de residuos, pero lamentablemente una gran cantidad de vecinos actúan con irresponsabilidad y con esa actitud negligente hacen que se pueda el control del fuego”, afirmó Flammer. Además, explicó que en estas condiciones climáticas que se están atravesando, con el frío y heladas, las personas se confían, “pensando que habrá precipitaciones, se adelantan en realizar quemas, y por el cambio del sentido de los vientos se pueden producir siniestros graves que no solo perjudican a nivel personal, sino también a los vecinos”.

Desde la Asociación de Bomberos Voluntarios de Eldorado manifiestan que, a pesar de la prohibición en las quemas, los vecinos actúan con negligencia. Archivo

Asimismo, el presidente de la ABVE pidió por la concientización de los vecinos, de “asumir la responsabilidad ciudadana y sobre todo el cuidado y manejo del fuego”. También aclaró que Eldorado esta en estado de Alerta Roja y los bomberos voluntarios de Eldorado cuenta con un grupo de recursos humanos reducido, y si la comunidad no entiende que la quema descontrolada puede generar situaciones de gravedad, el trabajo se dificulta. “Los bomberos no podremos llegar a ningún lugar a tiempo si los vecinos no entienden la importancia de no generar incendios que se pueden evitar”, indicó.

Fuente: Norte Misionero