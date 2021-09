El tesorero de la Comisión Directiva del club, Sergio Zamparo, mencionó que “estamos con mucha ansiedad para volver a darle vida al Automoto Club, estamos en la previa para ver si este fin de semana podemos hacer picadas de autos y de motos”.

Particularmente y según el pronóstico, para este fin de semana se prevén y tormentas hasta el viernes inclusive, por lo que se tendrían que evaluar las condiciones en las que se halle el circuito en esa jornada.

Zamparo comentó que “desde hace varios fines de semana se viene trabajando sobre la pista con la motoniveladora cedida por la Municipalidad de Eldorado”, pero “siempre tratamos que el público esté en buenas condiciones y si hay humedad ya no va a ser lo mismo”. Por ello, de no realizarse este fin de semana, la actividad se trasladaría al 25 de septiembre. Hoy definirán si se realiza o no este próximo fin de semana.

En cuanto al público que podrían llegar a permitir dentro del club ascendería a 400 o 500 personas, aunque comentó que se está gestionando con el municipio la ampliación del porcentaje permitido por el protocolo vigente para prevenir el contagio de COVID-19, que es de 40%, ya que “esa cifra es insignificante” en un espacio abierto como el Automoto Club. “La idea es poder llegar a 600 0 700 personas”, se esperanzó Zamparo.

Para concluir, y reforzar su entusiasmo por la vuelta de las actividades al club, el directivo indicó que “siempre las picadas fueron nuestro caballito de batalla, nuestro ingreso permanente y creo que vamos a poder volver a eso” ya que en el último tiempo “venimos con un déficit grande en lo que es mantenimiento”. También adelantó que en octubre ya se contaría con una fecha del zonal de karting.

Con motores preparados, vuelven las picadas este próximo sábado al Automoto Club de Eldorado. NM

Fuente: Norte Misionero