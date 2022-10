Pruebas Aprender 2022: se evaluaron a cerca de 600 mil alumnos secundarios de todo el país

Este miércoles, unos 594.000 estudiantes del último año del nivel secundario fueron evaluados en las pruebas Aprender 2022 en todo el país. Se trata de un censo educativo enfocado en Lengua y Matemática que responde al Plan Nacional de Evaluación 2021-2022 del Ministerio de Educación de la Nación. Se prevé que los resultados estén a partir de junio de 2023.

Uno de los 12.067 establecimientos participantes fue la Escuela de Comercio N°11 “Dr. José Peralta”, ubicada en la ciudad de Buenos Aires. En dicha institución, alrededor de 50 estudiantes iniciaron la prueba de Matemática a las 8.45, descansaron 15 minutos y continuaron con la de Lengua, para finalizar cerca de las 11.

Participaron de las evaluaciones cerca de 600 mil alumnos. Foto: Ignacio Blanco

Uno de los docentes encargados de llevar adelante el programa fue Julián Hualá, profesor de educación física en el Colegio N°19, en el barrio porteño de Devoto. El intercambio de “aplicadores” tiene como objetivo que “los chicos no tengan confianza con el profesor y no pidan ayuda”.

“Salió todo bien y entendieron las consignas. Los primeros 45 minutos estuvieron muy concentrados, pero después de la hora algunos ya se iban desconcentrando. Hubo algunos que, como es anónimo y no es algo por lo que puedan reprobar, no se comprometieron tanto, y otros a los que hubo que sacarle la prueba porque seguían trabajando, eso depende de la personalidad de cada uno”, puntualizó.

Por su parte, uno de los alumnos señaló que pudo hacer todos los puntos, salvo algunos ejercicios de Matemática que no supo resolver ya que eran temas no vistos en clase todavía. “En Lengua fue mucho más fácil. Eran dos textos y preguntas que no me resultaron difíciles. Por ejemplo, uno de ellos hablaba sobre una mona que está en una reserva natural”, comentó.

Cómo fueron las evaluaciones

El diseño de la evaluación se basó en los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP) y consultado con las jurisdicciones de todo el país.

“En lo que respecta a los contenidos de Lengua, se evalúa la comprensión lectora de diversos tipos de textos literarios y no literarios y se indaga en tres capacidades cognitivas: extraer, interpretar, reflexionar y evaluar. Los tipos de textos evaluados son cuentos breves de autores consagrados y textos expositivos de divulgación científica, textos argumentativos extraídos de diarios de circulación masiva e infografías provenientes de ONG y organismos internacionales”, explicaron.

En cuanto a Matemática, “se evalúa la capacidad cognitiva general de resolución de problemas a partir de ítems de opción múltiple”. Es decir, se evalúa el reconocimiento de conceptos y propiedades, resolución de situaciones en contextos intramatemáticos o de la realidad y comunicación en matemática. Los contenidos evaluados indagan en desempeños vinculados al número y sus propiedades, funciones, ecuaciones e inecuaciones, geometría y medida y estadística y probabilidades.

Los exámenes se centraron en Lengua y Matemática. Foto: Ignacio Blanco

También sumaron cuadernillos en lo que se hicieron preguntas abiertas a modo de “muestra” de las dos áreas. “Al responder este tipo de consignas, las y los estudiantes comunican lo aprendido a través de su escritura, dando así más evidencias del proceso de razonamiento y el nivel de profundidad con el que se aborda una temática”, indicaron.

Por otra parte, en esta edición de las pruebas Aprender también se relevó información sociodemográfica de las escuelas y sus estudiantes con el propósito de identificar los distintos factores de naturaleza estructural y contextual que inciden sobre el aprendizaje.

“El cuestionario para estudiantes permite obtener nueva información sobre características del hogar y demográficas de las y los estudiantes, trayectoria escolar, clima escolar, experiencia escolar durante la pandemia, percepciones sobre el tratamiento escolar de temas relativos a Educación Sexual Integral, percepciones sobre los aprendizajes en Lengua y Matemática, entre otros”, comentaron.

En cuanto al cuestionario para directores señalaron que indaga sobre su trayectoria profesional, cuestiones vinculadas a las tareas de gestión directiva y a la organización de actividades virtuales y presenciales, condiciones de la escuela en el retorno a la presencialidad, prácticas pedagógicas y acompañamiento de trayectorias, desarrollo de los contenidos curriculares en el marco de la pandemia, acceso y disponibilidad de TIC, enseñanza de Educación Sexual Integral (ESI) y trabajo con estudiantes con discapacidad.

Asimismo, este año se sumó un módulo que permitirá examinar el uso de las netbooks del Programa Conectar Igualdad distribuidas por el Ministerio de Educación de la Nación.

Cuáles son los antecedentes y expectativas

La última edición de las Pruebas Aprender de nivel secundario se tomaron antes de la pandemia, el 3 de septiembre de 2019. Entonces participaron 473.000 estudiantes. Los resultados mostraron que solo el 28,6% de los estudiantes secundarios lograba un buen desempeño en matemática, mientras que en Lengua el desempeño satisfactorio y avanzado fue del 61,7%.

Los resultados estarán en junio del año que viene. Foto: Marcelo Alvarez

También entonces los resultados mostraban diferencias en los desempeños según sector de gestión, ámbito y nivel socioeconómico (NSE). Tanto en Lengua como en Matemática, había una mayor proporción de estudiantes con resultados por debajo del básico en las escuelas estatales en relación al sector de gestión privada, en el ámbito rural en relación con sus pares del ámbito urbano y en hogares de NSE bajo versus hogares de NSE alto.

La pregunta ahora es cómo serán los números, luego de que miles de chicos no regresaran a la escuela post pandemia, período durante el cual la conexión de los estudiantes con la escuela fue irregular y desigual en todo el país. “La pandemia retrajo el proceso de aprendizaje en algunas áreas y trayectorias educativas, pero venimos trabajando con la intención de reducir la brecha entre los resultados de Lengua y Matemática”, señalan los docentes.