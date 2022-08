Este jueves, el Banco Central debió vender unos US$ 150 millones, sumando un total de US$ 580 en lo que va de agosto. De esta manera, las ventas alcanzan los US$ 820 millones desde que se anunció que Sergio Massa se convertiría en de Economía.

Aunque en la última rueda, el mercado mostró una mínima recuperación tras las caídas del lunes y el martes, no llegó a la dinámica del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), y el organismo que dirige Miguel Pesce cerró con balance negativo el día.

Las medidas de Sergio Massa no detuvieron las ventas del Banco Central.

En junio y julio, la demanda de los importadores para cubrir las compras de energía se llevaron los dólares que se vio obligado a proveer el Banco Central. En esa oportunidad, los importadores de combustible y energía demandaron US$ 100 millones.

Este resultado negativo que presenta el Banco Central sumado al rojo de US$ 1.275 millones con el que cerró julio, presiona a Sergio Massa, quien estableció la acumulación de reservas como una de sus metas.

Las consultoras privadas estiman que las reservas netas del Central rondan los US$ 1.500 millones. Esta cifra alcanza para cubrir apenas 15 días de demanda de los importadores.

La intención del ministro y de su equipo es lograr que los exportadores aumenten la liquidación de sus divisas. El miércoles pasado, al presentar los ejes de su gestión, Massa anunció un plan para que los exportadores liquiden US$ 5.000 millones en los próximos 60 días, sin embargo, no se sabe aún cuáles serán los beneficios que les darán para que aceleren las ventas.

Desde el mercado no esperan que exista tal medida, ya que el año pasado, cuando los exportadores liquidaron US$ 5.000 millones entre agosto y septiembre, no tuvieron estímulo alguno.

Situación de los bonos y del blue

Este jueves comenzó prometedor para el mercado, con un repunte de los bonos del 1%, pero a lo largo del día se fueron desinflando. Por su lado, los dólares financieros, que habían arrancado con caídas, terminaron la rueda en alza. El contado con liqui, el dólar utilizado por las empresas, subió 0,7% a $ 289,6, mientras que el MEP aumentó 1,8%, a $ 286,2.

Este jueves, el blue cerró en $ 291 Foto: Ramiro Pereyra

El dólar blue bajó siete pesos y terminó en $ 291. A lo largo de la jornada llegó a los $ 298, despegándose de los dólares financieros, que se siguen moviendo por debajo de los $ 290. La baja del blue se atribuye a que había escalado demasiado en la previa a la asunción de Massa.

Los bonos que habían arrancado con subas en torno al 2% cerraron con bajas del 1%. Por su lado, el riesgo país cerró en 2438 puntos básicos.

En cuanto a las acciones, hubo alzas y bajas para los ADR argentinos en Wall Street con la excepción de Mercado Libre, que trepó 16% tras los buenos resultados del balance que presentó este jueves.