Semana Santa 2025 en Argentina: ¿Se paga doble si trabajo el Jueves Santo?

La celebración religiosa de Semana Santa, que conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, está a punto de llegar este año, pero con algunas particularidades en cuanto a los días feriados y su impacto en el ámbito laboral.

A diferencia de años anteriores, en 2025 la Semana Santa cae a mitad de abril, específicamente el jueves 17 y viernes 18 de abril, con el domingo de Pascua de Resurrección el 20 de abril.

Una duda que suele aparecer tiene que ver con el Jueves Santo. (Imagen ilustrativa / Web)

¿El Jueves Santo es feriado?

El viernes 18 de abril es oficialmente un feriado, por lo que no habrá clases, la administración pública no funcionará y muchos negocios y empresas del sector privado estarán cerrados. Sin embargo, el jueves 17 de abril es considerado un día no laborable. Para el sector público será asueto, pero en el ámbito privado queda a consideración del empleador si se trabaja o no. La pregunta que surge entonces es: ¿se paga doble el Jueves Santo?

¿Se paga doble el Jueves Santo?

Según lo establecido en la Ley de Contrato de Trabajo, durante el Viernes Santo aplica la remuneración dominical, lo que implica el pago doble para aquellos que acudan a trabajar. Sin embargo, el Jueves Santo es considerado una jornada regular y los trabajadores que presten servicio ese día percibirán la misma remuneración que en cualquier otro día laboral.

“En dichos días, los trabajadores que presten servicio percibirán el salario simple”, señala el artículo 167 de la ley. Esto significa que si el empleador opta por trabajar los días no laborales, los empleados no recibirán un pago extra por su jornada laboral.