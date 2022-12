Quién ahorró mejor en 2022: aunque los plazos fijos le ganaron al dólar, perdieron frente a la inflación

En la carrera por “ahorrar mejor” durante el año que termina, los inversores minoristas de plazos fijos obtuvieron un rendimiento mayor que aquellos que apostaron al dólar. Sucede que mientras los dólares paralelos subieron entre 71% y 73% en 2022, debido al alza de las tasas los plazos fijos tradicionales rindieron un 80%. En tanto, los plazos fijos UVA, que se ajustan según la inflación, demostraron un 91% de rendimiento: casi a la par de la inflación.

Al respecto, el economista Juan Pablo Albornoz, de la consultora Invecq, explica de manera práctica que si alguien puso $100.000 el 1° de enero en un plazo fijo minorista tradicional y renovó automáticamente al vencimiento a la fecha debería tener $ 180.683: esdecir, un rendimiento del 80,7%.

El plazo fijo en pesos le ganó al ahorro en dólares.

Por su lado, quien compró dólar blue a $ 206 el 2 de enero, se llevó 487 dólares, que hoy cotizan a $ 172.000. A su vez, el que invirtió los 100.000 pesos en el contado con liqui, se llevó 471 dólares y hoy tiene $ 165.000. Asimismo, si hablamos de dólar MEP, el que compró US$ 507 hoy tiene $ 173.000.

No obstante, los inversores mayoristas se encontraron con otro escenario. “Esto dista de la realidad que afrontaron muchas empresas con grandes excedentes de liquidez, donde más allá de la tasa mínima garantizada que fija el BCRA, muchas entidades no les tomaban el 100% de los saldos a plazo porque en determinados momentos no tenían contra qué calzar esos pasivos”, puntualizó Albornoz.

La ganancia en pesos que obtuvieron los minoristas se basa en la suba de tasas que dispuso el Banco Central, que llevó la tasa de referencia al 75% anual en septiembre y la viene manteniendo en ese nivel para incentivar las colocaciones en pesos.

“En parte uno de los grandes motivos por los cuales el BCRA sube las tasas es generar algo del mal llamado carry trade, que desincentive transitoriamente la demanda de dólares por el costo de oportunidad de rendimientos en pesos más elevados”, resume el economista.

Por su lado, desdeel broker financiero GMA Capital indican que la inversión más rendidora del año fue el Merval, con un retorno de 130% en pesos y del 37% en dólares. Le sigue el plazo fijo UVA, que al 26 de diciembre acumuló un rendimiento del 90,6%, 1% más que la inflación. Por su lado, los bonos CER dieron 88,9% y una ganancia del 12,6% en dólares.

El ahorro en dólar perdió frente al plazo fijo pese a los útlimas subas.

Las demás inversiones se presentaron por debajo de la inflación. El relevamiento de GMA toma desde la tasa Badlar privadas, para los depósitos mayoristas, con un saldo de 67,8% y un rojo de 11,7% contra los precios, hasta los bonos globales en dólares, que rindieron 48%, con una pérdida real de 21,2%.

Cuáles la expectativa para el año que comienza

Ignacio Morales, analista de Negocios Financieros de Wise Capital, explica que las tasas alcistas en los Estados Unidos junto a las dificultades que tendrá la Argentina para pagar la deuda en dólares, “hace que sea inviable la tenencia a largo plazo de bonos soberanos en moneda dura”. “Es clave que se vaya rápido hacia el equilibrio fiscal primario, de lo contrario habrá dificultades para salir al mercado de capitales y hacer frente a los vencimientos que operan a partir de 2025″, detalló.

Para Morales, aunque los bonos en dólares tuvieron fuertes alzas durante los dos últimos meses, “las paridades aún se mantienen en niveles bajos”. “En 2023 se pueden beneficiar de un trade electoral, para el caso de que las encuestas señalen que la oposición le va a ganar con claridad al oficialismo”, dice. No obstante eso “solo vale como oportunidad de corto plazo y para inversores a los que les gusta el riesgo”. “No es un activo para tener en cartera pensando en el mediano y largo plazo”, recomienda el analista.

En cuanto a las inversiones en pesos, dice: “Las altas tasas de las letras a tasa fija (TEA promedio 101%) hacen que el rendimiento sea mejor que el de un plazo fijo (TEA 97%), y son positivas en términos reales”. Y agrega: “La inversión en CER es positiva si nos centramos en la parte corta de la curva, especialmente en el Boncer TX23 que vence en marzo”.

Sobre el Merval, apuntó: “El rally alcista que tuvieron las acciones locales podría estar cerca de su fin, ya que volvieron a ponerse en línea con la inflación. Sería bueno tomar ganancias y mirar el mercado desde afuera, máxime que si los movimientos futuros van a estar en línea con la inflación, sería conveniente estar posicionados en instrumentos de renta fija cortos”.