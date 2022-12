FMI: el Gobierno se acerca a la meta de reservas prometida gracias al dólar soja

El Gobierno tiene hasta este viernes para alcanzar la meta de reservas de US$ 5.000 millones. El Fondo Monetario Internacional señaló que quedó muy cerca de ser cumplida por el ingreso de divisas en el Banco Central por el dólar soja 2 y por desembolsos de organismos internacionales que quedaban pendientes para la última parte del 2022.

El equipo técnico del FMI señaló que hacia mitad de mes el Gobierno ya había logrado encaminar prácticamente la totalidad del objetivo para el cuarto trimestre: solo faltaban unos USD 200 millones. No obstante, el organismo reconoció que en general “la cobertura de reservas es baja”.

“Los colchones de reserva se están fortaleciendo, respaldados por el esquema de incentivos temporales de divisas para los exportadores de soja. Desde la implementación del esquema, la liquidación de productos de soja superó los USD 1.800 millones, con compras netas de divisas del Banco Central en el mercado oficial por un total de US$ 1.100 millones al 16 de diciembre”, explicaron desde el Fondo.

Desde el FMI sugieren no tomar al "dólar soja" como política constante. Foto: Via Campo

Pese a que destaca el aporte del dólar soja para el cumplimiento de las metas de reservas y fiscales, desalienta que se tome como una “medida de política económica” regular. Para el FMI esto conlleva una “distorsión” en el mercado, que tiene costos adicionales y que a medida que se repita su efectividad tenderá a ser menor.

“La dependencia de medidas ad hoc y distorsionadoras, incluidas las restricciones cambiarias y las prácticas de múltiples monedas (entre las que considera al dólar soja), debe evitarse en el futuro, ya que no son una forma adecuada de abordar los desequilibrios macroeconómicos”, advirtieron.

Y agregaron: “En última instancia (estas medidas) podrían resultar contraproducentes: la complejidad cada vez mayor socava la aplicación y fomenta la búsqueda de rentas, al tiempo que aumenta la expectativa de que se implementarán medidas similares en el futuro. En este contexto, deben minimizarse en el futuro y debe buscarse un plan para su racionalización y relajación gradual tan pronto como las condiciones lo permitan y la cobertura de reservas se fortalezca para facilitar el acceso oportuno a los mercados de capital internacionales”.

Las metas que vienen

“Según los últimos datos disponibles, las Reservas Internacionales Netas (RIN) han aumentado a alrededor de USD 4.800 millones, poniendo al alcance la meta de acumulación de RIN para fines de 2022, luego de considerar los desembolsos oficiales restantes esperados para fines de diciembre (alrededor de US$ 400 millones)”, estimaron.

En el primer trimestre del 2023, el BCRA debería sumar US$ 500 millones, mientras que el mínimo de acopio de divisas para el tramo abril-junio, por cuestiones estacionales el momento de mayor liquidación de exportaciones agrarias, ascendería a nada menos que US$ 3.100 millones netos. Ya para el tercer y cuarto trimestre el objetivo de acumulación sería de US$ 100 y US$ 900 millones, respectivamente.

Según el FMI, la tendencia de aumento en las reservas de debió a una “aceleración en la tasa de crawling peg (de un promedio de 6,4 por ciento en noviembre a 7,5 por ciento en lo que va de diciembre), cierta reducción de las brechas cambiarias (que ahora oscilan entre 85 y 95 por ciento) y un aumento estacional de la demanda de dinero”. “La intervención del BCRA en el mercado de futuros se ha mantenido limitada y muy por debajo de los límites del programa”, aseguraron.