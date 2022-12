El Gobierno nacional se prepara para pagarle otros U$S 2.600 millones al FMI

El Gobierno nacional deberá girar al Fondo Monetario Internacional (FMI) alrededor de U$S 2.600 millones, en el marco del nuevo programa que se firmó para refinanciar la deuda que tomó la administración de Mauricio Macri en 2018.

El Fondo Monetario Internacional desembolsará U$S 6.000 millones para la Argentina. Foto: Ámbito

El pago podría coincidir con el giro que debe realizar el organismo multilateral de crédito de U$S 6.000 millones, pero que aún está sujeto a la última revisión en manos de los integrantes del directorio.

La bendición del board es crucial, pero no se prevén obstáculos porque los equipos técnicos del Fondo ya aprobaron la revisión de las metas que la administración de Alberto Fernández se comprometió a cumplir en el tercer trimestre de 2022.

“La prudente gestión macroeconómica y los esfuerzos para movilizar financiamiento externo están respaldando la estabilidad macroeconómica—se está restableciendo el orden fiscal, moderando la inflación, mejorando la balanza comercial y fortaleciendo la cobertura de reservas”, resaltaron en el organismo que dirige Kristalina Georgieva.

En el Gobierno nacional esperan utilizar esos U$S 6.000 millones para cubrir la cuota correspondiente a diciembre para no comprometer las reservas del Banco Central. Al respecto, en Economía se muestran confiados y aseguran que el próximo jueves, cuando vence el plazo para pagar el mencionado monto correspondiente a capitales e intereses, el board del FMI se reunirá para evaluar el caso argentino.

El calendario de compromisos con el FMI ascenderá a U$S 20.826 millones (capital e intereses) en 2023. Habrá que pagar el 23 de cada mes, de la siguiente manera: U$S 2.730 millones en enero; U$S 609 millones, en febrero; U$S 2.784 millones), en marzo; U$S 2.730 millones, en abril; U$S 609 millones, en mayo; U$S 2.784 millones, en junio; U$S 2.730 millones, en julio; U$S 609 millones, en agosto; U$S 950 millones, en septiembre; U$S 2730 millones, en octubre; U$S 609 millones, en noviembre, y U$S 950 millones en diciembre.

Los bonos continuaron en alza y el Merval ganó 1,6%

Los títulos de deuda pública arrancaron la semana con subas generalizadas y mantuvieron así su racha alcista, mientras que la Bolsa de Comercio de Buenos Aires logró un salto de 2,4 por ciento.

Los bonos en dólares sumaron otra jornada con la tendencia alcista que iniciaron en noviembre: el lunes terminaron con saltos de hasta 5,4%, como fue el caso del AL35D.

En el plano de la renta fija, el índice Merval de la bolsa porteña ganó terreno impulsado por las acciones de las empresas del sector energético. Pampa Energía e YPF lideraron la racha con subas de 5,6% y 5,3%, respectivamente.

Gracias al "Dólar Soja 2", el Banco Central (BCRA) sumó U$S 52 millones. Foto: Federico López Claro. Foto: LVI

Mientras, en la plaza cambiaria, el Banco Central (BCRA) sumó U$S 52 millones a sus arcas en el marco del programa denominado “Dólar Soja 2″, con el que la autoridad monetaria incorporó U$S 1004 millones en tres semanas.