Esta semana, el BCRA obtuvo un total de US$ 360 millones gracias a la segunda versión del dólar soja

El Banco Central tuvo otra jornada de compras en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) gracias al programa dólar soja 2: adquirió 55 millones de dólares. De esta manera, en la semana las compras netas llegaron a los 361 millones de dólares.

En la sesión mayorista se negociaron este viernes USD 375,5 millones en el segmento de contado (spot), con el aporte de US$ 107,8 millones liquidados a un tipo de cambio de $230 del dólar soja 2.

Luego de trece ruedas operativas del nuevo dólar soja a una tasa de cambio diferenciada el monto liquidado por los exportadores de soja y derivados sumó 1.823,7 millones de dólares.

Por su lado, las compras netas efectuadas con el dólar soja 2 acumularon en trece días hábiles unos USD 1.054 millones, a un tipo de cambio promedio de $ 274,83, dado que el Banco Central efectuó una emisión neta –entre compras y ventas en la plaza mayorista– de $289.668 millones para adquirir esos dólares.

“El actual esquema dólar soja, que lleva emitidos 0,3% del PBI en diciembre y 1,7% en el año, que podría repetirse el año que viene”, señalaron desde el Portfolio Personal Inversiones.

El Banco Central tuvo una semana positiva. Foto: Banco Central

“La recuperación en las liquidaciones del dólar soja 2 resulta un alivio tras los bajos niveles de la ruedas anteriores, sobre todo ante la expectativa que abre sumar reservas para cumplir con las metas del FMI y de que actúen como ‘puente’ hasta la próxima cosecha. Mientras tanto, los dólares financieros continúan amagando con reanudar el reacomodamiento alcista ya que los operadores perciben un creciente atraso frente a la inflación y a la ‘montaña’ de pesos en la economía que sigue en ascenso”, explicó el economista Gustavo Ber.

Cómo está siendo diciembre para el Banco Central

El Banco Central suma un saldo a favor por su participación cambiaria de unos US$ 716 millones en diciembre. En 2022 tuvo compras netas por US$ 4.578 millones, un monto que representa el 88,8% del saldo neto a favor en el mismo lapso del año pasado, de unos US$ 5.157 millones al 17 de diciembre de 2021.

Las reservas internacionales brutas cayeron el jueves en US$ 56 millones y finalizaron en 39.634 millones de dólares.

Un estudio de GERES (Grupo de Estudios de la Realidad Económica y Social) indicó que según el balance del Banco Central actaualizado al 7 de diciembre último, “las reservas netas del BCRA se ubicaron en US$ 4.222 millones”.

Mientras que las reservas líquidas fueron negativas en US$ 1.901 millones, compensaron los US$ 3.538 millones correspondientes al oro y otros US$ 2.585 millones equivalentes en DEG (Derechos Especiales de Giro) otorgados por el FMI. Las reservas totales llegaron a US$ 39.007 millones de dólares.

El directorio del BCRA mantuvo sin cambios el jueves la tasa de referencia del 75% nominal anual, luego que datos mostraron una marcada desaceleración de la inflación intermensual en noviembre. El organismo explicó que continuará observando la evolución de la tasa de inflación, que marcó una desaceleración en noviembre, tanto en el nivel general, 4,9%, como en la inflación núcleo, 4,8 por ciento.