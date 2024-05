Por qué son tan importantes el Merval y el Riesgo País para los argentinos

Tantas veces se ha escuchado hablar del Merval y del Riesgo País como índices importantes a la hora de analizar cómo está la economía de la Argentina, pero pocas veces se explican con detalle estos conceptos y qué incidencia tienen para los argentinos.

Cabe destacar que tanto el Merval como el Riesgo País son de los índices más observados por los economistas y por aquellos que buscan invertir en Argentina, logrando un fuerte impacto en los panoramas económicos.

Merval y Riesgo País, dos indicadores que influyen en la economía doméstica.

Qué es el Merval y cómo afecta a los argentinos

Merval es un acrónimo de las palabras “Mercado de Valores de Buenos Aires”. Técnicamente hablando, su definición es la siguiente: “El principal índice bursátil de Buenos Aires en Argentina, creado en 1986 con una base de cotización de 0.01″.

Traducido, esto significa que es la principal forma de observar la variación de las empresas más importantes de la Argentina.

Para entender su funcionamiento, el Merval se calcula con los coeficientes de participación en función de la ponderación que cada empresa tiene en el volumen negociado y en la cantidad de operaciones del último semestre.

Esto significa que se seleccionan diferentes empresas (que tienen mayor incidencia y cantidad de operaciones durante los últimos seis meses). A su vez, el rebalanceo de las acciones dentro del índice se realiza de manera trimestral.

Este índice del Merval es uno de los más importantes del país y su comprensión resulta vital para aquellos interesados en entrar al mercado bursátil de Buenos Aires. En definitiva, el Merval permite ver el estado de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires .

El Riesgo País y su importancia en la economía argentina

Un poco más en claro resulta el concepto del Riesgo País, y lo primero que se sabe de él es que mide cuánto riesgo existe (en términos económicos) para una persona invertir en la Argentina .

Muchas veces se ha hablado sobre “crisis de confianza” en la Argentina, y no responde a otra cosa que no sea cuánto desconfían los potenciales inversores en la estabilidad del mercado nacional para decidir invertir o no su dinero en la economía doméstica.

La importancia principal del Riesgo País para inversores y bancos comerciales, entonces, pasa por saber qué posibilidades reales hay de que quien contraiga una deuda en la Argentina pase a dejar de pagarla, cayendo en default y no pueda cumplir con sus obligaciones.

Directamente, este índice influye en las posibilidades de préstamos que tienen los argentinos en el mundo, por lo que mantenerlo bajo facilita las posibilidades de ser financiados y pedir préstamos.

Traducido, el Riesgo País analiza la dificultad para el sector público y el privado de tener oportunidades de contraer deuda en el extranjero. Esto significa que puede acarrear elevadas tasas de interés en dólares si el Riesgo País es alto, al momento de ser negociados ciertos préstamos.

Los cambios históricos del Riesgo País

Históricamente, el Riesgo País ha fluctuado notablemente en la Argentina. En la actualidad (última semana de abril de 2024), se posiciona por debajo de los 1.240 puntos.

Sin embargo, este índice ha atravesado valores muy cambiantes y hasta demasiado elevados. Uno de ellos fue el registrado durante la crisis de diciembre del 2001.

En esa época, a fines de septiembre del 2001, la sobretasa que pagaba Argentina sobre el Tesoro americano se posicionaba alrededor de los 1.600 puntos. Pero fue a principios de febrero del 2002 que este índice ya superaba los 4.500.

El Riesgo País resulta un indicador crucial para los argentinos que pidan préstamos en el exterior.

Estos cambios y valores tan elevados influyen de forma negativa en la imagen de la Argentina frente al mundo, lo cual la ubican como un incumplidor de sus obligaciones.

En definitiva, también influye de manera negativa la llegada de posibles inversiones extranjeras.