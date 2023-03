Pobreza e indigencia: hay Argentinos que viven con US$ 2 por día

La consultora Focus Market elaboró un informe donde comparo los sueldos promedios en dólares en Argentina con respecto a Latinoamérica. También, analizaron cuál es el ingreso promedio per cápita por provincia, y el ingreso por día que perciben gran parte de los argentinos.

Ingresos en dólares por país. Foto: Focus Market

La consultora, al realizar un análisis de los ingresos promedios en dólares de Argentina en términos comparativos al resto de los países de Latinoamérica, revelo que el ingreso promedio en Argentina es de USD 222 en forma mensual. En términos comparativos, en Brasil o Uruguay son USD 370 y USD 772.

¿Cuál es el ingreso diario en dólares por persona en Argentina?

Al evaluar el Ingreso diario pér capita en las diferentes provincias del país, en CABA y Córdoba cuentan con US$ 8 y US$ 4,25 respectivamente. Sin embargo, provincias como Chaco y Formosa viven en promedio con US$ 2.76 y US$ 2,78 respectivamente por día.

Ingreso por día en dólares. Tercer trimestre de 2022. Foto: Focus Market

Sí tomamos la media del ingreso por ocupación y la brecha con y sin descuento jubilatorio en dólares. En Catamarca la brecha en dólares es de 131%, en Corrientes es de 215%, en Misiones 173 %, en Tucumán 146 %.

Media del ingreso de la ocupación principal en dólares. Foto: Focus Market

¿Cuál es el valor del dólar?

El dólar estadounidense, sin impuestos, subió 43 centavos y cerró a $216,24 para la venta, según el promedio de los principales bancos del sistema financiero. Por su parte, el dólar billete en el Banco Nación se mantuvo estable y finalizó en $215,50 para la venta. Por otro lado, el dólar blue retomó el sendero alcista y cerró en $395.