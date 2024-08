Mercado Libre denunció a MODO y los bancos respondieron fuertemente.

La denuncia presentada por la empresa liderada por Marcos Galperin es contra MODO, una plataforma que reúne a 36 bancos de Argentina. La acusación se dio ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC).

Qué dice la denuncia de Mercado Libre contra los bancos de Argentina

La denuncia que hace Mercado Libre, acusa a los bancos argentinos de cartelización, concentración prohibida y prácticas coordinadas, algo que estaría diseñado para perjudicar a las fintech y a sus usuarios, según MELI. Se centra especialmente en la billetera virtual MODO, compuesta por 36 bancos, que supuestamente restringe la competencia en el sector financiero del país.

Presentada contra 36 bancos de Argentina. Foto: X: @FinanzasArgy

“Los bancos se concentran ilegalmente en MODO, y nunca notificaron ni solicitaron autorización a la CNDC para operar de forma conjunta”, señala un comunicado hecho por la empresa denunciante.

Acusa a la billetera MODO. Foto: X: @FinanzasArgy

La respuesta de los bancos a la denuncia de Mercado Libre

Según Infobae, desde el sector bancario no mostraron preocupación por la denuncia de Mercado Libre hacia ellos: “Modo no limita la competencia entre los bancos, sino que cada banco fija su propia estrategia para ganar mercado. Todas las promos son en beneficio de los usuarios y comercios que aumentas sus ventas” y agregaron: “MELI no se carteliza, es directamente un monopolio. Además, realizan intermediación financiera sin tener licencia para hacerlo”.