Este domingo Juliana Di Tullio del Frente de Todos dijo que “es evidente” la necesidad del Gobierno de avanzar sobre las “cuevas” que controlan el tipo de cambio paralelo.

En una semana marcada por la suba del dólar paralelo, que llegó a alcanzar los $350, la senadora propuso una solución para que el gobierno aplique: “Falta acción. Yo quiero ver a la Policía Federal en la puerta de cada cueva”. “Hay que ponerse firmes”, insistió.

La senadora kircherista propuso movilizar a la policía a la puerta de las cuevas que venden dólar paralelo

Di Tulio se sinceró y dijo que todos saben dónde quedan las “cuevas” donde se venden los dólares paralelos e instó al gobienro a tomar medidas racicales.

“Aunque no vendan un solo dólar, ellos ponen en la pizarra un valor y ya está. La gente tiene que entender que la angustian con una mentira”, afirmó.

Según la senadora el aumento del dólar libre “tiene efecto en la psiquis colectiva, no en la económica real”. Esta explicación va en sintonía con lo dicho previamente por Cristina Kirchner en uno de sus últimos discursos públicos. “Esas acciones inciden en que el almacenero no sabe qué hacer”, insistió.

La referente del Frente de Todos reiteró que “hay que ponerse firmes” y que “la ley de abastecimiento no es solo confiscación”. “Es una estupidez decir eso. Hay que leerla. La ley de emergencia económica que pidió Alberto no implica un solo camino, no termina todo en la confiscación y la expropiación”, agregó.

Juliana Di Tullio habló del campo

Al ser consultada por las críticas de sectores opositores al gobierno sobre las políticas aplicadas al campo, la senadora fue contundente: “Esos son fantasmas idiotas y estúpidos que me tienen harta, que parece que es lo único que se le puede ocurrir al peronismo, que, además, nunca se nos ocurrió. ¿Cuándo le sacamos un grano al campo? Nunca”.

A su vez, Di Tullio reconoció que lo que si hicieron fue aumentar retenciones a algunos granos.

El gobierno apunta contra el campo

“El Poder Ejecutivo tiene que elegir sus herramientas. Pido que sea una herramienta dentro de la democracia. Gobernamos 12 años y medio. Quien puede asustarse con nosotros y los granos. Actúan con enojo desmedido. Lo único que quieren es doblarte el brazo y que vos pierdas el control sobre el tipo de cambio”, argumentó.

“Hay entre 13 y 15 mil millones de dólares sin liquidar en silobolsas en nuestro país. No es un apriete, es una especulación para que suba el dólar oficial”, señaló la legisladora.