La balanza comercial acumuló un superávit de U$S 10,708 millones en el primer semestre

La balanza comercial acumuló un superávit de U$S 10,708 millones, producto de exportaciones por U$S 38.176 millones e importaciones por U$S 27.468 millones, según informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Este resultado contrasta con el saldo negativo de U$S 4.493 millones que se había producido en el mismo período del año pasado que sufrió el impacto de la sequía.

Entre enero y junio, las ventas al exterior aumentaron 14% mientras que las compras cayeron 27,7%. En lo que respecta a junio, el comercio exterior generó un excedente de U$S 1.911 millones, a partir de exportaciones por U$S 6.590 millones (+21,7% interanual) e importaciones por U$S 4.679 millones (-35,4%).

La mejora en las exportaciones del mes pasado se sostiene por un alza en las cantidades (30,2%) dado que las cantidades cayeron 6,6%.

Las ventas de productos primarios alcanzaron a U$S 1.785, que representa un alza de 40,1% respecto al mismo período del año anterior. En este rubro las cantidades subieron 62,8% respecto a junio de 2023 y los precios cayeron 13,9%. Este aumento se debió principalmente a mayores ventas de semillas y frutos oleaginosos, que se incrementaron 308,6%.

Las ventas de productos primarios alcanzaron a U$S 1.785, que representa un alza de 40,1% respecto al mismo período del año anterior. Foto: Shutterstock.

En tanto, las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) alcanzaron a U$S 2.544 millones y crecieron 16,1%, por un aumento de 27,2% en las cantidades, ya que los precios se redujeron 8,7%.

Las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial (MOI) fueron de U$S 1.633 millones, lo que representó una variación positiva con respecto a junio de 2023 de 13,1%; las cantidades se incrementaron 15,0% mientras que los precios disminuyeron 1,6%.

El valor de las exportaciones de combustibles y energía llegó a U$S 629 millones, que significó una suba de 24,2%, debido a un aumento de 7,1% en los precios y de 15,9% en las cantidades. El subrubro que impulsó el incremento de las ventas fue petróleo crudo, que registró una variación interanual positiva de U$S 110 millones.

En tanto, las importaciones en junio alcanzaron a U$S 4.679 millones de dólares, 35,4% inferior a igual mes de 2023. Los precios y las cantidades disminuyeron 1,7% y 34,5%, respectivamente

El más afectado

El uso económico más afectado por este descenso fue el de

Bienes intermedios, con una disminución de 37,6%. Las cantidades se redujeron 30,6% y los precios, 10,0%.

En piezas y accesorios se observó una baja de 37,3% debido a un descenso de 42,5% en las cantidades, ya que los precios aumentaron 9,0%..