El gobernador, Osvaldo Jaldo, analizó el Presupuesto Nacional 2025 presentado por el presidente Javier Milei en el Congreso de la Nación. En una reunión virtual con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el ministro de Economía, Luis Caputo, y representantes de 19 provincias, Jaldo destacó las medidas de ahorro fiscal implementadas en la provincia para lograr superávit desde su asunción al mando, el 29 de octubre del 2023.

“En esa fecha no se había todavía elegido un presidente. No sabíamos qué tipo de política se iba a aplicar. Pero, desde Tucumán, aun no teniendo un presidente elegido ya avizorábamos un panorama complejo desde el punto de vista económico y social. Y desde el primer día hemos empezado a hacer un gran esfuerzo reduciendo el organigrama, bajando el presupuesto, eliminando áreas que estaban superpuestas en cuanto a la prestación de servicios. Hemos dejado muchos contratos que no tenían una efectiva prestación de servicio también y esto a nosotros nos ha permitido equilibrar el presupuesto”, detalló el mandatario.

Respecto a los haberes de trabajadores estatales, Jaldo aseguró: “Hemos empezado el mes de octubre, que lo pagábamos los primeros días de noviembre del año pasado, el 100% de la planilla salarial la hemos pagado con descubierto del Banco Macro, pagando más de 4 mil millones de pesos de interés por pagar en descubierto y no teníamos la plata. Hoy pagamos con recursos propios los incrementos salariales”.

El Presupuesto Nacional 2025 busca alcanzar el déficit cero y, para lograrlo, se requiere un ajuste de US$ 60 mil millones por parte de las provincias. El proyecto de presupuesto asciende a $523 billones, equivalentes al 29,4% del PIB.

“Es fundamental que trabajemos juntos para superar los desafíos económicos y mejorar la calidad de vida de los argentinos”, subrayó el gobernador.

La reunión virtual fue una oportunidad para que los gobernadores provinciales expresaran sus inquietudes y sugerencias sobre el proyecto de presupuesto. Jaldo aseguró que Tucumán seguirá trabajando para mantener su estabilidad financiera y contribuir al crecimiento económico del país.