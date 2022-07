Se abre una nueva semana de tensión económica en el Gobierno, después de la corrida cambiaria que se vivió en los últimos días. En medio de esto, Silvina Batakis tendrá su primer encuentro con la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. Además, mantendrá reuniones con representantes de Wall Street y del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La flamante funcionaria del Palacio de Hacienda, que cumplió un mes al frente del Ministerio de Economía, tendrá su primer encuentro de forma presencial con la representante del Fondo. La agenda de la cumbre estará puesta en la evaluación de la economía argentina como así también en el avance de las variables que forman parte del entendimiento de renegociación que tiene Argentina.

Kristalina Georgieva en la última reunión con el exministro de Economía, Martín Guzmán.

Desde Washington afirman que el FMI no le soltará la mano al país, ya que no quiere ser culpable de aumentar la crisis política y económica que viene afrontando el Gobierno con Alberto Fernández a la cabeza. De hecho, hay una preocupación y es que el Banco Central no puede acumular reservas para cumplir las metas.

La reunión de Silvina Batakis con el Fondo Monetario

La reunión con Georgieva se produce en el inicio de una semana para la que se esperaba el anuncio de nuevas medidas, focalizadas en la política monetaria y cambiaria. La expectativa era que se difundieran este fin de semana, tras una reunión el viernes en la Casa Rosada, de la que participaron Alberto Fernández, Batakis, Miguel Pesce, Santiago Cafiero y Sergio Massa, pero con el viaje de la jefa de Hacienda parecen haber quedado postergadas.

Batakis verá a Georgieva un día antes que el organismo difunda su actualización de las estimaciones económicas mundiales (WEO, por sus siglas en inglés), que se prevé incluirá cómo fue el impacto de la continuidad de la guerra en Ucrania en un contexto en que el mundo teme una recesión y mayor pobreza por el efecto del alza exponencial de los precios de los alimentos.

Silvina Batakis y Jorge Argüello, embajador de Argentina en Estados Unidos. (La Voz)

Batakis se reunirá con representantes del Banco Mundial y de Wall Street

Por otra parte, la ministra de Economía buscará ampliar el “apoyo” para la Argentina y así evitar nuevas corridas cambiaros o la caída de los bonos. En ese marco, mantendrá nuevas reuniones con funcionarios del Tesoro de Estados Unidos, para conseguir el apoyo norteamericano, como así también con inversores privados de Wall Street.

En ese contexto, también tiene previsto un encuentro con el Banco Mundial, el ente que dispuso de préstamos para la Argentina por más de US$2000 millones para este año pero que todavía no fueron desembolsados. Esa línea es clave para una serie de programas de infraestructura pero también para el BCRA, dado que los créditos bilaterales o de organismos son contabilizados como parte de las reservas.