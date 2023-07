El presidente de YPF, sobre el multimillonario juicio contra la Argentina: “Volveríamos a tomar la decisión de recuperar la compañía”

A la espera de la definición del Tribunal de Nueva York sobre el monto de la indemnización que el Estado argentino tiene que pagar por la expropiación de YPF, el presidente la empresa estatal, Pablo González, aseguró que volverían a tomar la decisión de estatizar la firma y apuntó contra la oposición.

“Los que defienden la no expropiación defienden otros intereses, que no son los nuestros, los que defendemos un bien estratégico como es la energía”, comenzó en declaraciones radiales.

El ministro de Economía, Sergio Massa, en un encuentro de trabajo con el presidente de YPF, Pablo González. (Prensa Ministerio de Economía) Foto: Prensa Ministerio de Economía

Además, apuntó contra Alfonso Prat Gay, a quien definió como “un hincha de fútbol que festeja los goles del equipo rival” y señaló: “Que se fijen cuanto creció la acción de YPF en el último año”.

“El valor es una foto de ese día. Pero en realidad lo que YPF tiene es el 40% de la segunda reserva de gas y la cuarta de petróleo del mundo. Hoy YPF vale mucho más que eso, es muy difícil de calcular. El valor de una petrolera es por sus reservas”, agregó en diálogo con Radio 10.

En tanto, destacó que “el año pasado YPF tuvo ingresos por 18.000 millones de dólares y un EBITDA de 5000 millones de dólares. Con un EBITDA pagaríamos esta sentencia que es injusta y después tendríamos reservas por 150 años de gas”.

“Argentina no tenía ninguna posibilidad de tener soberanía energética sin la decisión de la presidenta de Cristina Fernández de Kirchner de recuperar YPF. No se hubiera desarrollado Vaca Muerta. El macrismo no hizo nada por YPF. Otras compañías crecieron durante ese período”, añadió.

El Gobierno se prepara para pagar la indemnización para las firmas Burford y Eton Park, que son bufetes de abogados que se dedican a comprar juicios millonarios, después del fallo de la jueza Loretta Preska, la magistrada del tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

La jueza Loretta Preska del tribunal del Distrito Sur de Nueva York Foto: Clarín

Esa indemnización estaría determinada en función tanto de la fecha en que el Estado nacional obtuvo el control de las acciones de YPF sujetas a expropiación, como de la tasa de interés que se fije por la demora en la actualización de la indemnización.

El Estado, a través del estudio jurídico Sullivan & Cromwell LLT, pidió que el monto a pagar no sea mayor a 4.920 millones de dólares.

“La sentencia favorece a un fondo que no tuvo relación con YPF, no es una indemnización a alguien que sufrió un daño por la expropiación. La sentencia de Preska deja afuera a YPF”, señaló González.

“Nosotros volvemos a exportar crudo a Chile después de 16 años, la compañía crece, bajo su deuda, desarrolla litio, tiene el proyecto de GNL con una proyección de exportaciones de 20.000 millones de dólares, 3000 millones de dólares de exportaciones de Chile. Con lo cual hoy volvería a votar la recuperación de YPF”, completó.

Se define el monto de indemnización que deberá pagar el Estado argentino

Este viernes se llevará a cabo la tercera y última jornada de audiencia en los juzgados de Nueva York para definir el monto de la indemnización que deberá pagarle el Gobierno argentino por la expropiación de YPF en 2012.

El litigio pasa por demostrar la fecha de expropiación, algo que, según la firma que representa a la Argentina, se debe tomar como parámetro la fecha del 7 de mayo de 2012, cuando entró en vigor la Ley 26.741 (que declaró la utilidad pública y la expropiación).

Los dos fondos demandantes señalan que fue el 16 de abril de 2012, fecha en que se envió el proyecto de ley de expropiación al Congreso, al tiempo que por decreto se designó un interventor del Ejecutivo para desplazar al directorio de YPF.