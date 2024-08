El Gobierno fogonea un cambio de clima para forzar la reactivación de la economía

El Gobierno nacional fortaleció esta semana una estrategia de difusión de datos y comunicación de diferentes acciones que apuntan a consolidar un cambio de clima que convenza a inversores de todos los sectores con el objetivo final de acelerar la recuperación del aún alicaído nivel de actividad.

Luego de la zozobra que generó la escalada del dólar hasta los $ 1.500, la intervención en los mercados financieros calmó el frente cambiario y se abrió una nueva etapa.

El presidente, Javier Milei le dio crédito a un informe que elaboraron las Bolsas de Rosario y de Santa Fe que concluyó que la recesión tocó piso en el segundo trimestre del año, con un junio que comenzó a dar señales positivas.

Las entidades difundieron el primer resultado del Índice Compuesto Coincidente de Actividad (ICA-ARG) que pretende convertirse en referente para graficar la marcha de la economía.

En el indicador confluyen datos de consumo, industria, construcción, recaudación impositiva, comercio internacional y empleo, entre otros.

Este índice mostró una caída interanual en junio de 4,7%, pero con un alza de 0,8% respecto de mayo. De esta forma se unieron dos trimestres consecutivos con resultados positivos, con lo cual entendieron que “se interrumpió la recesión”.

No obstante, el informe alertó que “si bien se encuentran algunas señales positivas, todavía son demasiado incipientes para afirmar que estamos en presencia de un valle de la actividad y, con ello, el final de la recesión”.

Caputo, brokers y un trabajo de hormiga

Por su parte, Caputo intentó convencer a brokers y agentes de Bolsa de que el Gobierno contará con los dólares necesarios para el pago de los vencimientos de capital e intereses de la deuda hasta fin de 2025 a través de un “Repo” (préstamo especial con bancos), pero sin dar mayores precisiones de cómo será la operación.

El ministro los reunió en el Palacio de Hacienda para despejar dudas acerca de la capacidad del país de hacer frente a sus obligaciones externas con la segunda intención de seguir quitando presión sobre los dólares financieros. Además les dio argumentos para que impulsen a sus clientes a ingresar al blanqueo. Cabe recordar que los dólares depositados en la cuenta especial pueden ser girados a la de estos agentes de bolsa para realizar una serie de inversiones sin pagar penalidades.

En esa línea la AFIP precisó este miércoles cuáles son los instrumentos a los que pueden aplicar estos fondos y mantener la condonación:

Títulos públicos emitidos por los Estados Nacional (incluidos los Bopreal), Provinciales, Municipales y/o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Acciones colocadas y obligaciones negociables con oferta pública autorizada por la CNV.

Cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión cerrados, colocadas por oferta pública autorizada por la CNV.

Certificados de participación o títulos de deuda de fideicomisos colocados por oferta pública autorizada por la CNV, destinados al financiamiento de las MiPyME, y/o a la inversión y/o financiamiento en proyectos productivos, inmobiliarios y/o de infraestructura, para el fomento de la inversión productiva.

Proyectos inmobiliarios.

La detallada difusión pretende que la información llegue a todos los potenciales contribuyentes para tentarlos a ingresar al plan de regularización de activos.

Caputo también se prepara para blandir dos datos clave: un buen resultado de recaudación impositiva de julio que se conocerá este jueves y la inflación del mes que, según anticipó, sería la más baja del año. No obstante, julio tendrá un asterisco porque se habría mantenido el superávit primario, pero no así el financiero por el pago de importaciones de energía.

Desembolso del BID

Con la mira puesta en las reservas, Caputo recibió una buena noticia: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un crédito de US$ 647,5 millones que será desembolsado en los primeros días de agosto.

Este dinero llega bajo el paragua de “Programa de Apoyo a la Sostenibilidad Fiscal y el Crecimiento” y servirá para compensar parcialmente el pago de US$ 780 millones que se le hará al FMI.

Según informó el Gobierno el BID tendría preparado una ayuda adicional de US$ 2.195 millones hasta fin de año.

Si bien desde en la Casa Rosada le quitan dramatismo a la pérdida de reservas –las brutas quedaron en US$ 26.399 millones y las netas cerca de US$ 7.000 negativas-, el Banco Central lleva seis ruedas consecutivas con saldo vendedor. Este miércoles se desprendió de US$ 84 millones y terminó julio con un rojo de US$ 181 millones.

Por su parte, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, ratificó que el Gobierno “profundizará” el recorte del gasto público reforzando el mensaje de búsqueda de equilibrio de las cuentas públicas.