El Gobierno dará un bono de $45.000 a los sectores más vulnerables.

En el Día de la Lealtad y en el marco de la inauguración de una autovía en la localidad bonaerense de Cañuelas, Alberto Fernández se refirió a la difícil situación económica que pasan algunos argentinos y anunció que se entregará un bono a los sectores más vulnerables.

17-10 Acto del día de la lealtad en Cañuelas. Alberto Fernández junto a Axel Kicillof, Sergio Massa y Gabriel Katopodis inauguran una obra en la autopista a Ezeiza. Foto: CLARÍN

El monto de $45.000, el cual se pagará en noviembre y diciembre, estará destinado a personas que no cobren ningún tipo de asistencia por parte del Estado. Además, mencionó un nuevo sistema de cuotas para comprar electrodomésticos.

La medida la anunciará formalmente la nueva ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, quien ocupa el cargo desde la renuncia de Juan Zabaleta. El otorgamiento de un bono a los trabajadores informales era uno de los reclamos más fuertes de parte de las organizaciones sociales.

Por otra parte, en busca de fomentar el consumo, el mandatario informó Alberto Fernández informó que se podrán comprar televisores con tecnología 4K, aires acondicionados y celulares en 30 cuotas a partir de que habrá una tasa de interés de la mitad a la actual.

Alberto Fernández se sinceró sobre la situación económica

“Soy consciente que algunos la están pasando mal. Como no voy a ser consciente. Con Sergio trabajamos todos los días para ver cómo hacemos para ordenar el tema inflacionario. Cómo no vamos a hacerlo si yo sé que la inflación consume y carcome el ingreso de los que viven de un sueldo. Por eso, quiero decirle a cada trabajador que no estamos olvidándonos de ellos, que vamos a seguir trabajando por ellos, que las paritarias están abiertas y que las paritarias funcionan libremente y que queremos que con esas paritarias los salarios le sigan ganando a la inflación”, remarcó.