El dólar perforó los $ 1.200 y el BCRA volvió a vender luego de 37 ruedas

A la espera de la aprobación por parte del Directorio del FMI de la reformulación del acuerdo y en medio de la tensión por el tratamiento de la Ley Ómnibus, el dólar libre cayó $ 20 y cerró este miércoles a $ 1.195.

De esta forma a lo largo de enero registró un alza de 18%, variación que no está muy alejada de las estimaciones de inflación para el mes.

Hace exactamente una semana la divisa paralela tocó el máximo de $ 1.250 y a partir de ese momento inició un sostenido retroceso para quedar por debajo de los $ 1.200.

En la plaza financiera, el MEP también perforó ese valor y culminó $ 1,175, $ 20 por debajo del blue. En el primer mes del año esta cotización registró un alza de 18,2% en línea con lo que sucedió en el mercado informal.

En tanto, el Contado con Liquidación (CCL) se sumó a la tendencia bajista y completó la rueda con un retroceso a $ 1.226. Desde el inicio del mes la suba es de 26,1%.

La cotización oficial mayorista cerró el mes a $ 826,4, que significa un incremento de 2,3%. Esta variación está en línea con el crawling peg de 2% mensual que anunció el Banco Central y que está puesta en duda por los economistas y agentes del mercado.

Consideran que mantener este ritmo de minidevaluaciones contra una inflación en la franja de 15-20% provocará la pérdida de la competitividad ganada por la devaluación al cierre del primer trimestre. De esta forma, la brecha entre el oficial y el blue quedó en 44%, un spread con el que el gobierno se siente cómodo.

Las cotizaciones de futuro del dólar también operaron en retroceso. Los contratos a fin de febrero se pactaron a $ 853, lo que implica un alza de 3,3%, apenas 1,3 puntos por encima del 2% anunciado.

Para fines de marzo, el precio final de la divisa se ubicó en $ 912, lo que significa un alza mensual de 7%, 5 puntos por sobre la variación de referencia.

El BCRA volvió a vender

En tanto, el BCRA volvió a vender dólares luego de 37 ruedas al permitirle a los importadores tomar divisas por más de US$ 360 millones. De esta forma en su operación diaria en el mercado de cambios cedió US$ 10 millones, situación que no ocurría desde el 7 de diciembre de 2023, según precisó el economista Salvador Vitelli.

El nivel de reservas brutas del Banco Central ascendió a US$ 27.635 millones y aumentaron US$ 2.527 millones, por el ingreso del desembolso del FMI.

Si bien aún no se concretó el anuncio oficial el dinero ya fue girado a las arcas del Banco Central, tal como lo demuestra la información diaria del organismo.