El dólar cerró agosto en baja y el Banco Central compró US$ 380 millones

El Gobierno sorteó un agosto que se vislumbraba exigente en materia financiera y cambiaria al mantener estable el precio del dólar, mientras el Banco Central compró US$ 380 millones de reservas.

El dólar “blue” terminó al borde de perforar los $ 1.300, a 45 días de haber alcanzado el récord nominal de $ 1.500. En las casas de cambio de la Ciudad de Buenos Aires la divisa se terminó pagando $ 1.275 para la compra y $ 1.305 para la venta.

De esta forma la divisa paralela se derrumbó $ 80 a lo largo del período, convirtiendo a todo el resto de las inversiones –como por ejemplo un plazo fijo- en instrumentos más rentables.

Incluso el precio del billete no sufrió el impacto del conocido “Lunes negro”, cuando el 19 de este mes la Bolsa de Japón se desplomó un 15% y arrastró al resto de los mercados.

Este constante descenso de la cotización del dólar durante el mes redujo al mínimo la brecha con los tipos de cambios financieros, que llegó a estar en 8% y este viernes culminó en 2%.

Cómo terminó agosto el dólar

El dólar MEP terminó agosto en $ 1.270 y registró un descenso de 0,7% en el mes, mientras que el Contado con Liquidación completó el período en $ 1.298 con un avance de 1%.

Una medida que contribuyó a contener la escalada que había insinuado el billete fue la de vender en el mercado bursátil la cantidad de divisas necesarias para absorber los pesos emitidos para la compra de dólares por comercio exterior.

En lo que va del año el MEP sube 29,1%, el Contado con Liquidación 33,4%, mientras que el paralelo avanza 30%. En tanto, la inflación acumulada es superior al 90%, diferencia sobre la que los analistas se basan para marcar el “atraso cambiario”.

Con el tipo de cambio de referencia del Banco Central en $ 952,83 la brecha entre el “oficial” y el “blue” es de 37%.

Por otro lado, desde el lunes comenzará a operar la rebaja del Impuesto PAIS, lo cual hará caer el precio del “dólar importador” de los $ 1.117 actuales a cerca de $ 1.024.

Por su parte, el Banco Central vendió hoy US$ 238 millones, pero de todas maneras terminó el mes con un saldo a favor de US$ 380 millones. Hasta el jueves las compras superaban los US$ 600 millones, pero en el último día del mes aumentó la demanda y redujo la ganancia. De todas formas, el balance mensual esconde alguna trampa porque en las últimas semanas los importadores se retiraron a la espera de la rebaja del Impuesto País. Es de esperar un fuerte cambio de tendencia a partir de la próxima semana.

La de este viernes fue una rueda muy intensa donde el volumen aumentó 48% a US$ 536 millones, ya que se adelantaron operaciones debido a que el lunes próximo no habrá actividad financiera en los Estados Unidos por la celebración del “Labor Day”.

El Gobierno esperaba un agosto mucho más complicado en materia de divisas porque culminó la liquidación de la cosecha gruesa y por la demanda que podía surgir del sector energético. Incluso el presidente Javier Milei había advertido que durante el tercer trimestre estaba calculada una pérdida de reservas de US$ 3.000 millones.

Pero, si bien hubo días de frío intenso, la demanda se mantuvo acotada (tal vez por efecto precios) y el Banco Central no tuvo que entregar más dólares.

Además ya comenzó a observarse el impacto de Vaca Muerta ya que se revirtió el déficit de divisas en el balance energético.

Cómo viene el año en recaudación

De enero a julio el saldo es positivo en US$ 2.933 millones, lo que representa una mejora de US$ 4.092 millones respecto al mismo período del año pasado, según calculó el economista Nadin Argañaraz.

En el desglose de su composición, se observa que “el efecto precio generó una suba de US$ 568 millones, mientras que las cantidades generaron una mejora de US$ 3.524 millones”.

“En el parcial, el principal aporte de dólares vino por el lado del ahorro generado por las menores importaciones. Por el menor precio de la energía importada se ahorraron US$ 587 millones y por la menor cantidad de energía importada el ahorro fue de US$ 2.247 millones”, precisó el economista.

En materia de exportaciones, las mayores cantidades exportadas compensaron el menor precio, siendo positivo el efecto sobre la balanza de dólares en U$S 1.258 millones.