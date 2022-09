Una tribuna repleta de hinchas del Colo Colo colapsó : hay varios heridos

Las imágenes son impactantes y se viralizaron por las redes sociales, en ellas se puede ver como una tribuna del Estadio Monumental del Colo Colo en Chile, colapso por la gran cantidad de personas que se subió a una estructura que había con carteles en una de las tribunas. Los propios hinchas fueron los que captaron la secuencia, en donde se puede ver como la gente que estaba sobre los carteles cae desde una altura importante.

El hecho fue en la previa del partido que se disputará el próximo domingo entre Colo Colo y Universidad Católica, uno de los clásicos más importantes del país vecino y donde los hinchas locales se juntaron en un gran número para realizar el llamado “arengazo”, días antes a que su equipo pueda llevarse el campeonato chileno.

¿Cómo fue el colapso de la tribuna del Colo Colo?

Uno de los videos que se viralizó fue cuando en medio del aliento de los hinchas, una persona está grabando un paneo de todo el estadio y graba el momento justo cuando las personas que están colgadas de la estructura de hierros terminan cayendo junto al techo del estadio. Es sabido que hay ciertos lugares en los estadios que está prohibido que las personas se suban, pero en la mayoría de los casos no hacen caso a las advertencias.

Colapsó el techo del estadio de Colo Colo en Chile. Foto: Infobae

Es lo que sucedió en esta situación en donde se reunieron alrededor de 15 mil hinchas de Colo Colo y al estar totalmente desbordado el estadio, varios hinchas decidieron subirse a una estructura muy peligrosa que está en el punto más alto del estadio. El techo queda justo en el sector “Cordillera” que recubre la galería donde se ingresa a la tribuna.

En las imágenes se puede ver como los hinchas terminan cayendo encima de los otros que están en la tribuna. Sin embargo, a pesar de las impactantes imágenes, las autoridades informaron que solo hay “ocho personas con heridas leves y dos con fracturas”, pero que nadie resultó herido con lesiones de gravedad.

Por su parte, el futbolista uruguayo Maximiliano Falcón contó que “si pasó algo, espero que estén bien. Segundo, lo dicho reiteradas veces, lo dijeron varios jugadores de otros clubes, insistir en que la gente se comporte. Que el domingo la gente venga a alentar, que disfruten de esto”.

Y continuó muy disgustado por la situación: “En lo personal me enoja un poco estar insistiendo que la gente no haga eso, que se porte bien; a veces es un poco cansador ya cuando no lo hacen. Es por ellos y por nosotros, que necesitamos que estén todos los partidos. Espero que no ocurra más”.