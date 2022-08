Una tenista de 16 años protagonizó un polémico festejo al ser manoseada por su papá y su entrenador en el US Open

Las imágenes se viralizaron rápidamente y causaron desconcierto y mucho repudio. Una tenista de 16 años festejó su triunfo en el US Open y al acercarse a su papá, fue manoseada por él que incluso la besó. También su entrenador la tocó de manera inapropiada.

Se trata de la checa Sara Bejlek, de 16 años de edad. Tras recibir varias críticas en redes sociales por lo sucedido, ella aclaró que no volverá a repetirse algo así.

Bejlek ocupa el puesto 194° del ranking WTA y con esta victoria accedió al cuadro principal del US Open. Se impuso en el cotejo a la británica Heather Watson 3-6, 6-4 y 7-5. Pero lo llamativo del cotejo fue lo sucedido durante el festejo de la deportista checa.

El padre de la tenista adolescente la abrazó, luego empezó a darle palmadas en la cola y a continuación le dio un pequeño beso en sus labios. Tras recibir este “cariñoso” festejo, Bejlek saludó a su entrenador, quien también la abrazó y la manoseó, colocando sus manos en la cola de la chica.

Qué dijo la tenista checa sobre el particular festejo

Bejlek aseguró, tras las críticas, que ese particular festejo no se volverá a repetir: “Por supuesto que vi el video. Fue una reacción espontánea de todo el equipo. Ciertamente, puede parecer inconveniente e incómodo para algunos, pero ya lo hemos discutido con el equipo. No volverá a suceder”. Estas fueron las palabras de la checa al medio de su país iSport.

Y agregó: “Papá es mi papá y siempre lo será. Y conozco a mi entrenador desde que tenía ocho años. Si algo similar sucediera en la República Checa, nadie se ocuparía de ello. Pero como estamos en Estados Unidos, todo el mundo lo comenta. Pero como digo, hablamos y no volverá a suceder”.

Sara Bejlek, acompañada de su papá (derecha) y su entrenador (izquierda). Foto: IG Sara Bjelek

Estas últimas palabras sorprendieron aún más a los críticos, por la alusión de la tenista de que los hechos se viralizaron por no estar en su país.