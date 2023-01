Toyota ganó el Dakar 2023 con Nasser Al-Attiyah, quíntuple campeón del rally raid

Toyota se impuso con gran autoridad en el Dakar 2023, gracias a Nasser Al-Attiyah, que llegaba a esta 45a edición como defensor del título. Al volante de la nueva Hilux encuadrada en la reglamentación “T1+”, el catarí terminó con más de una hora de ventaja sobre el francés Sebastien Loeb (BRX), segundo clasificado en la categoría de Coches.

El Dakar es la primera fecha del Campeonato Mundial de Rally Raid (W2RC), cuya cuarta cita puntuable será el Desafío Ruta 40, a realizarse en Argentina, entre fines de agosto y comienzos de septiembre y como parte del programa de eventos comprendido en Argentina Motorsport Series.

”Estoy muy contento de ganar de nuevo el Dakar y de haber conservado mi título. Las condiciones meteorológicas eran realmente difíciles para todo el mundo”, fue lo primero que dijo Al-Attiyah. “Con la Toyota Hilux, prácticamente no tuvimos problemas importantes. Un vehículo fantástico”, agregó el catarí, que sumó su quinto triunfo en el famoso rally-raid.

Al-Attiyah y su navegante Baumel, ganadores del Dakar 2023 con Toyota. Foto: ASO

También con Toyota, del equipo Prodrive, el brasileño Lucas Moraes, de 31 años, quedó tercero en su primera participación en el Dakar. ”Es un podio importantísimo para el mundo del rally brasileño, porque no se había conseguido antes. No he vivido otros Dakar y no puedo comparar, pero este ha sido muy, muy difícil”, dijo el debutante tras finalizar.

Cinco Toyota Hilux entre los siete primeros lugares del Dakar 2023, con el argentino Yacopini entre los mejores

Otros tres pilotos con Toyota se ubicaron a continuación en la clasificación general final. Los sudafricanos Giniel De Villiers y Henk Lategan, de Toyota Gazoo Racing SA, fueron cuarto y quinto, respectivamente. Y el argentino Juan Cruz Yacopini, de Toyota Gazoo Racing Argentina, terminó séptimo, detrás del checo Martin Prokop. Así y en la mejor actuación dentro de su rico historial en el Dakar, Toyota ubicó cinco Hilux entre los siete primeros lugares.

Con Toyota, Juan Cruz Yacopini fue séptimo y el mejor argentino del Dakar 2023 en Coches. Foto: TGR

Volviendo a Al-Attiyah, fue vencedor de tres etapas en esta edición y suma con éste el quinto Dakar de su carrera, después de los triunfos cosechados en 2011, 2015, 2019 y 2022.

El catarí de 52 años se puso en cabeza de la clasificación general en la tercera etapa del rally, con una ventaja de 20 minutos sobre el francés Stéphane Peterhansel (Audi) y de 33 sobre el español Carlos Sainz (Audi).

Las cosas se le pusieron aún mejor con el abandono de estos dos legendarios rivales (Peterhansel y Sainz), el 6 y el 10 de enero respectivamente. A partir de ahí, el veterano piloto catarí se concentró en administrar su ventaja hasta el final.

En binomio con el copiloto francés Mathieu Baumel, que logra con éste su cuarto título en un Dakar, Al-Attiyah nunca se vio amenazado pese a la potencia de los Audi híbridos.

La victoria en la 14ª y última etapa este domingo, concluida en Dammam, fue para el piloto francés Guerlain Chicherit (Prodrive), muy lejos en la clasificación general de Coches.

Loeb hizo también historia en esta edición de 2023, al lograr seis victorias de etapa consecutivas, una primicia en la historia del rally más duro del mundo, que fue aún más larga que el año anterior, con un prólogo y 14 etapas entre las rocas, la arena y las dunas saudíes.