Rafael Nadal y Daniil Medvedev disputarán la final del Australian Open el próximo domingo, después de vencer sus respectivos partidos de semifinales. Con el número uno del ranking en juego, se espera que sea una interesante definición en Melbourne.

El español, número cinco del mundo, venció al italiano Matteo Berrettini (7) por 6-3, 6-2, 3-6 y 6-3 en dos horas y 55 minutos de juego. Por su parte, el ruso que está segundo en el ranking ATP, se llevó la victoria ante el griego Stéfanos Tsitsipás (4) por 7-6 (5), 4-6, 6-4 y 6-1.

Daniil Medvedev irá en busca del número uno del ranking ATP en la final del Abierto de Australia. Foto: AP Photo/Tertius Pickard

Nadal disputará su sexta final del primer Grand Slam del año, donde solo logró ganarla en 2009. Además, irá en busca del récord de tener más títulos de torneos grandes en toda la historia, algo que comparte con Novak Djokovic y Roger Federer con 20 títulos cada uno.

La confesión de Rafael Nadal y, ¿un adelanto del retiro?

El español confesó que tiene una lesión que “no tiene solución” porque el escafoides está “partido a la mitad”, según remarcó el rey del polvo de ladrillo que analizó el retiro antes de llegar a Australia.

“Pasé muchos momentos difíciles, sin ver la luz. Fueron muchas conversaciones con el equipo, la familia, sobre qué podía pasar si las cosas continuaban así, que quizás era el momento de decir adiós”, confesó.

Nadal pasó a su 29na final del Grand Slam. /AP

“La gente de fuera quizá no lo crea, pero mi equipo sabe lo que he pasado estos últimos seis meses. No sabía si volvería a competir a este nivel. Soy un afortunado, vuelvo a sentirme vivo y me estoy divirtiendo. El domingo tengo una gran oportunidad”, contempló Nadal.

La búsqueda de Medvedev del número uno del ranking ATP

El ruso es el actual número dos del mundo y llega con el objetivo de desplazar a Novak Djokovic de la cima del escalafón mundial venciendo a Nadal. Después de vencer a Tsitsipás, Medvedev tuvo un cruce con el juez de silla.

“¿Sos estúpido? ¿Su padre puede hablar en todos los puntos?”, protestó Medvedev. Luego, le gritó dos veces: “¡Su padre puede hablar en todos los puntos!”. El ruso continuó el eneojo con el español Jaume Campistol.

“¿Vas a responder mi pregunta? ¡Cómo podés ser tan malo y estar en una semifinal de un Grand Slam. ¡Mirame! Te estoy hablando”, continuó el número del ranking mundial que podría recibir sanciones por estos dichos.