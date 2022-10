Quién fue el último equipo en eliminar a Boca y River en la Copa Argentina y cómo terminó ese torneo

La Copa Argentina 2022 tendrá a Patronato y Talleres protagonizando al final en Mendoza el próximo domingo 30 de octubre. El equipo de Facundo Sava eliminó a Boca por penales tras igualar 1 a 1 y buscará el primer título de su historia

A su vez, el Patrón también eliminó a River en cuartos de final. En ambos casos, se hizo fuerte en los penales tras igualar en los 90 minutos. A pesar de haber descendido, en caso de quedarse con el trofeo podría jugar su primera Copa Libertadores y hasta jugar la Supercopa Argentina en Abu Dhabi.

Pero que haya un verdugo de los dos clubes más populares en Argentina es algo que ya ocurrió una vez. En 2018, Gimnasia y Esgrima de La Plata hizo lo mismo pero con el orden invertido.

El equipo entonces dirigido por Pedro Troglio venció al Xeneize en octavos de final por 1 a 0 con gol de Jan Hurtado y se encontró con el Millonario en semifinales. Allí, empataron 2 a 2 y luego el Lobo se impuso 5 a 4 desde los doce pasos.

Tras esa victoria obtenida en el Estadio José María Minella, el Tripero enfrentó en la final al Rosario Central de Edgardo Bauza. Empataron 1 a 1 pero fue el Canalla quien se quedó con aquella edición de la Copa Argentina.

Patronato intentará torcer ese antecedente y pisar fuerte en Mendoza ante Talleres. El equipo de Facundo Sava descendió a la Primera Nacional y el Matador viene de una mala campaña en la Liga Profesional.

Qué equipos eliminaron a Boca y River en la misma Copa Libertadores

En 2016, tanto Boca como River miraban expectantes el cuadro de clasificación, ya que podían enfrentarse en semifinales a un año del episodio del gas pimienta. Sin embargo, hubo un equipo que se encargó de bajar a ambos del torneo: Independiente del Valle.

El equipo ecuatoriano venció al Millonario en octavos de final con un 2 a 1 global. Fue, junto con la de 2022 ante Vélez, la eliminación más temprana de Marcelo Gallardo como entrenador de la Banda.

El Xeneize, que eliminó a Cerro Porteño y Nacional, se vio las caras con los Negriazules en la mencionada semifinal. Cayeron 2 a 1 en la ida y 3 a 2 en la vuelta, quedando a las puertas de otra final.

Sin embargo, la serie definitoria no fue favorable para Independiente del Valle. A pesar de lograr el 1 a 1 en la ida, no pudieron frente a Atlético Nacional en el encuentro de vuelta, cayendo por 1 a 0. De esta manera, al igual que en la Copa Argentina, quien eliminó a Boca y River no se pudo consagrar.

El último caso es el de Atlético Mineiro en 2021. En octavos venció al Xeneize por penales y en la fase siguiente barrió al Millonario con un 4 a 0 global. En semis quedó afuera ante Palmeiras.