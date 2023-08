Qué pasó la última vez que Boca visitó a Nacional en Uruguay: la verdadera historia del día que Osvaldo fumó en el vestuario

Boca enfrenta a Nacional en Uruguay por Copa Libertadores en un choque con mucha historia. Desde títulos hasta grandes figuras que pasaron por estos dos equipos hacen del encuentro más que atractivo, pero el escenario donde se disputa trajo a los hinchas un particular recuerdo.

En 2016, el Xeneize conducido por Guillemos Barros Schelotto visitaba en el Parque Central de a “El Bolso”. En aquel partido, además del empate 1 a 1, comenzó el quiebre en la relación entre el polémico delantero, Daniel Osvaldo, con el entrenador, que terminó con el jugador separado del plantel.

Daniel Osvaldo y Guillermo Barros Schelotto en Boca (Foto: web)

Osvaldo prendió un cigarrillo en el vestuario y explotó Boca

Daniel Osvaldo llegó en 2016 por segunda vez a Brandsen 805 como la gran estrella, y claro que lo tenía merecido. El delantero surgido de Huracán pasó por Roma, Juventus, Inter, Southampton, Porto, entre otros, por lo que era una incorporación de jerarquía para el Xeneize en ese momento.

En esa temporada, con la camiseta azul y oro, Dani Stone obtuvo el torneo local y la Copa Argentina de la mano del director técnico en ese momento, Rodolfo Arruabarrena, con quien tuvo el mejor rendimiento. Pero su realidad en el Mundo Boca cambió con la llegada de Guillermo Barrios Schelotto.

Daniel Osvaldo festejó el triunfo de Boca imitando a Guillermo Francella. Foto: @berasteguiando

Con lesiones que no le permitían jugar, el artillero fue perdiendo lugar y le costaba ingresar al equipo. Guillermo se decidía por incluirlo en un partido ante Huracán, donde guardarían titulares para el choque de Copa Libertadores. Finalmente, el artillero no participó de ese encuentro, pero sí viajó a Uruguay para el partido contra Nacional.

Lo cierto es que a Osvaldo le molestó su inclusión e intención de que juegue con el “equipo B” por torneo local y los rumores le llegaron al cuerpo técnico. En el empate en el Parque Central entre el Xeneize y El Bolso, el 9 solo tuvo cinco minutos, donde tocó un par de pelotas y pivoteo unos pelotazos, Ante el pitazo final, Osvaldo no esperó a sus compañeros y se retiró del campo de juego, en una clara actitud de enojo.

Daniel Osvaldo será suplente en Boca tras 40 días marginado por una lesión

Al ingresar para cambiarse, el delantero cerró la puerta y, aun con la ropa puesta, se prendió un cigarrillo. El humo se fue esparciendo por los pasillos, rápidamente Gustavo Barros Schelotto percibió la situación e intentó entrar para ver que sucedía y desde el otro lado alguien la trabó. “Cerrá la puerta que vos sos el hermano”, contaron que escucharon algunos testigos por parte Osvaldo desde el otro lado.

Esa situación hizo explotar al cuerpo técnico, que mandó a llamar los referentes del plantel, Agustín Orión, Cata Díaz y Carlos Tévez, para encerrarse y discutir lo sucedido junto al artillero. Así, tomarían la decisión de separar al delantero del plantel. Cuando salió del estadio, Osvaldo fue interceptado por Marcelo Benedetto, quien le consultó por su vuelta a las canchas. “Me sentí bien, no me dolió para nada en los últimos 5 minutos que jugué. ¿Si pasó algo? No, no pasó nada”, lanzó, pero lo cierto es que sí había ocurrido.

Luego de ello, Osvaldo no presenció los siguientes partidos de Boca y rescindió su contrato con el club. Desde allí, le puso puntos suspensivos a su carrera profesional para dedicarse a su otra pasión, el rock. En 2020 regresó a las canchas con la camiseta de Banfield, donde se retiró.