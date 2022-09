Premier League: con solo 15 años, debutó el jugador más joven de la historia

Hubo una jornada histórica este fin de semana en la Premier League. En el triunfo 3 a 0 del Arsenal sobre el Brentford como visitante, debutó el jugador más joven de la historia.

Ethan Nwaneri tiene 15 años y 181 días y se desempeña como mediocampista en el Arsenal que dirige Mikel Arteta. Entró en el minuto 91 en reemplazo de Fabio Vieira y rompió el récord de edad. No tuvo mucha acción ya que el partido estaba en el ocaso y no había más tiempo.

La cuenta de Twitter del Arsenal felicitó a Nwaneri por su debut. Foto: twitter

Nació el 21 de marzo de 2007 y juega como volante ofensivo, aunque también puede desempeñarse como delantero. Tiene ascendencia nigeriana y tres años antes de que nazca, los Gunners conquistaron la Premier League por última vez.

“Conocí al chico. Me gustó mucho lo que vi. Obviamente, Per y el personal de la academia también me dieron muy buena información sobre él”, comentó Arteta. Además, señaló que “tuve esa sensación de que si llegaba la oportunidad se la daría”.

“Queremos dar oportunidades cuando hay talento, cuando hay personalidad y cuando hay jugadores que aman tanto lo que hacen y no tienen miedo”, detalló el entrenador de los Gunners.

Quién fue el jugador más joven en debutar en el fútbol argentino

Sergio Agüero tiene el récord de ser el jugador más joven en debutar en la Primera División del fútbol argentino. Ocurrió el 5 de julio de 2003, cuando solo tenía 15 años, un mes y 3 días. Oscar Ruggeri lo mandó a la cancha faltando 21 minutos para que termine el duelo ante San Lorenzo.