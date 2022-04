El mundo de los coleccionistas de figuritas de fútbol da para muchas cosas, y en este caso, aquellos futbolistas más destacados de todos los tiempos resultan los más codiciados a la hora de tener el cromo de ellos. Tal fue el caso de una figurita de Lionel Messi, por la que se pagó una suma millonaria.

La figurita de Messi por la que se pagó una cifra millonaria. Foto: A24

De esta manera, la figurita del astro argentino data del año 2013, y se trata de una foto de él con la camiseta de la selección nacional.

La exorbitante cantidad de dinero que se pagó por la figurita de Messi

Se trata, seguramente, de una de las sumas récords de la historia que se pagó por una figurita de colección. En total fueron U$S 522 mil por este cromo de edición limitada.

Esta suma extraordinaria quedó reflejada el pasado viernes cuando se llevó a cabo la subasta, pasando a convertirse en una jornada histórica para todos los coleccionistas.

La figurita en cuestión se enmarca en el contexto de la previa al Mundial de Brasil 2014, con toda la temática de aquel evento deportivo. La elaboró la empresa que también se encarga de hacer el álbum de figuritas oficial de los Mundiales, Panini, y forma parte de la colección “World Cup - Gold Prizm”.

La figurita de Lionel Messi junto a la de Paulo Dybala del álbum del Mundial 2018.

Cabe destacar que también en esta subasta se pusieron a la venta otros ejemplares, pero ninguno tan caro como la mencionada imagen de Messi, sino más bien en valores que oscilaban los U$S 1.000 y los U$S 4.000, aunque también algunos treparon a los U$S 26.000.

Un dato a tener presente es que de esta figurita de Messi, solo se tiene referencia que hay 10 ejemplares en todo el mundo, pero solo se han encontrado dos de ellos, de allí su precio tan elevado en la subasta.