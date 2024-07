No es el baile: el gesto del Dibu Martínez con un jugador de Ecuador

Emiliano Martínez atajó dos penales en la definición y le dio la clasificación a semifinales de la Copa América, a la Selección Argentina. Con el partido ya terminado, tuvo un lindo gesto con un jugador de Ecuador.

El gesto del Dibu Martínez con un jugador de Ecuador

Muchas veces criticado por sus celebraciones, bailes, y polémicas, el Dibu Martínez fue la figura del partido entre Argentina y Ecuador, pero esta vez, al finalizar el partido, mostró una actitud muy valiosa con el arquero rival.

Dibu Martínez, fundamental en la actuación de Argentina ante Ecuador. (Fotobaires) Foto: daniel ferrari

Mientras todos los jugadores de la Selección Argentina festejaban el pase a la siguiente ronda, el Dibu Martínez vio a Alexander Domínguez, arquero de Ecuador, llorando en el campo de juego y fue a brindarle su apoyo y consolarlo.

Datos sobre el Dibu Martínez en los penales con Argentina

Participó en 4 tandas de penales y las ganó todas

Le patearon 18 penales: Atajó ocho y uno fue afuera

Qué dijo el Dibu Martínez sobre la tanda de penales con Ecuador y el penal de Messi

El arquero de la Selección Argentina se refirió en Olé al penal errado por el capitán y le demostró su apoyo: “Se lo debía a Lionel, nos salvó en el Mundial, lo ganó él, fue el mejor de todos”, y agregó: “Cuando no le salen las cosas, venía de una lesión muy fuerte, y sentía que lo tenía que ayudar. No me puse presión, solo dije ‘lo voy a ayudar’”