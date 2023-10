Mundial de rugby: así está el historial entre Los Pumas y los All Blacks a la espera de “la batalla de París”

De un dominio aplastante de los All Blacks durante 35 años al doble triunfo de Los Pumas en 2020 y 2022. Estos son seis duelos que han marcado la rivalidad entre los dos países antes de la semifinal del Mundial de rugby que disputarán el viernes en el Stade de France de París.

En la primera Copa del Mundo, organizada en Nueva Zelanda, los organizadores se presentaron como grandes favoritos y en la primera fase, después de anotar 70 puntos a Italia y Fiyi, los All Blacks derrotan a Los Pumas por 46-15. El equipo oceánico ganó su llave, en la que Argentina fue último, y superó en los cruces a Escocia y Gales para plantarse en la final contra Francia y levantar la Copa Webb Ellis por primera vez (29-9).

Argentina, que acababa de derrotar a Inglaterra en un test-match, fue incapaz de plantar cara a los All Blacks, perdiendo por 93-8 en Wellington después de encajar 14 tries. Era la undécima derrota argentina en doce partidos ante el ogro neozelandés.

Los Pumas y los All Blacks se enfrentarán en las semifinales del Mundial.

En cuartos de final, los neozelandeses, de nuevo en casa, eran favoritos para ganar a un equipo contra el que nunca habían perdido en 13 encuentros disputados (12 victorias y un empate).

A pesar de no poder contar con su director de juego Dan Carter, lesionado, los All Blacks no tuvieron problemas para imponerse a Los Pumas, que cedieron el último cuarto de hora del partido para caer por 33-10.

Los All Blacks ganarían después a Australia en semifinales y en la final a Francia, por un ajustado 8-7, para levantar la copa por segunda vez.

Cuatro años después, los All Blacks fueron nuevamente archifavoritos en su primer partido frente a una Argentina que se aventuró como el rival más complicado de la primera fase.

Los Pumas pusieron en aprietos a los All Blacks e incluso fueron capaces de llegar al descanso con ventaja de 12-13.

Sin embargo, los All Blacks, que acumulaban entonces 42 victorias, dos empates y tres derrotas desde su título en 2011, tiraron de su experiencia para imponerse con dificultades por 26-16, en lo que fue el inicio del camino hacia el tricampeonato.

Los Pumas y los All Blacks jugaron un partidazo en Mendoza. / Marcelo Rolland - Los Andes Foto: Marcelo Rolland

Hicieron falta más de 30 batallas para que Argentina, liderada por su apertura Nicolás Sánchez, autor de todos los puntos de su equipo, derrotase por primera vez a los All Blacks (25-15), en un Rugby Championship peculiar, ya que por la pandemia todos los partidos se disputaron en Australia y Sudáfrica no participó.

El equipo del entonces seleccionador Mario Ledesma, que dominaba al descanso por 16-3, dominó tanto en defensa como en ataque frente a un rival muy indisciplinado.

Para los neozelandeses, que ya habían perdido ante Australia (22-24), es una segunda derrota consecutiva, algo que no había pasado desde 2011.

Dos años más tarde, los argentinos lograron nuevamente doblegar a sus rivales en la tercera jornada del Rugby Championship por 25-18. La novedad es que por primera vez lo hizo en territorio ‘black’, en Christchurch, la cuna del rugby neozelandés.

Gracias a una defensa agresiva y a un imperial Emiliano Bofelli (20 puntos con el pie), Los Pumas se llevaron la victoria y sumieron a los All Blacks en una crisis tras encadenar su sexta derrota en ocho partidos.

El historial entre Los Pumas y los All Blacks

Así las cosas, el historial entre los All Blacks y Los Pumas está 31-2 en favor de los oceánicos. Se enfrentaron 34 veces. Los All Blacks ganaron 31 partidos, solo empataron una vez y Los Pumas lograron dos veces la victoria.

Con los tres mendocinos que esperan su chance (Juan Martín González, Gonzalo Bertranou y Rodrigo Isgró), la Selección Argentina de rugby enfrentará a Nueva Zelanda por las semifinales del Mundial 2023. Será en París, el viernes 20 de octubre desde las 16 (hora de Argentina). Televisará ESPN.