Lewis Hamilton reveló que no maneja en la calle: Cuál es el curioso motivo

Lewis Hamilton es sinónimo de velocidad. El nacido en Stevenage tiene en sus vitrinas siete títulos mundiales de Fórmula 1 y es considerado como uno de los mejores corredores de todos los tiempos. Sin embargo, en las últimas horas no fue noticia por coronarse en un campeonato, sino por una declaración suya que llamó la atención: no maneja en la calle.

En una entrevista que le brindó a la revista Vanity Fair, el multicampeón reveló que no suele manejar en la vía pública, sino que prefiere hacerlo únicamente en las carreras: “Creo que lo encuentro estresante. Trato de no hacer cosas que no suman a mi vida”.

Hamilton, siete veces campeón de la Fórmula 1

Acostumbrado a la alta velocidad sin límites u obstáculos que lo regulen, el piloto inglés declaró: “La gente dice: ‘¡Amigo! ¡Conduces a 200 millas por hora!’ Y pienso que, en términos del factor miedo, eso es fácil para mí. Supongo que todos estamos hechos de manera diferente”.

Cómo viene la temporada para Hamilton

Lejos de su mejor versión, que le posibilitó coronarse tantas veces, en este año el automovilista que representa a Mercedes se encuentra sexto, a tan solo 10 puntos del español Carlos Sainz y a 112 unidades del líder indiscutido, Max Verstappen. Hamilton aún no consiguió ganar un Gran Premio, aunque completó seis podios.

No es la mejor temporada para Hamilton. (AP) Foto: AP

Tom Cruise lo llamó para actuar en Top Gun

El multicampeón de Fórmula 1 recibió este año un inesperado llamado de un gran amigo suyo, Tom Cruise, en el que le ofreció un papel en la exitosa película Top Gun: Maverick, que triunfó a nivel mundial. Pese a la ilusión que le generaba el proyecto, Hamilton contó que debió rechazar el ofrecimiento ya que no podía saltearse sus compromisos con el automovilismo.