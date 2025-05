Las terribles declaraciones de Gabriel Anello contra Riquelme

Gabriel Anello, polémico periodista, se refirió a Juan Román Riquelme en Radio Mitre, con quien tiene muchas diferencias y lanzó palabras que no pasaron desapercibidas. Están ganando mucha repercusión y además habría acudido a la Justicia, según lo que escribió en sus redes sociales.

Las declaraciones de Gabriel Anello contra Juan Román Riquelme

El comunicador, visiblemente enojado, expresó: “Ya terminamos este curro del INADI, y estas pelotudeces, a los negros se los llama negros, a los marrones se los llama marrones y a los ignorantes se los llama ignorantes. Todo eso es un cúmulo de Riquelme. Mándenme al INADI, mándenme a la Justicia, yo tengo una cultura que los ignorantes y los burros, los que no van al colegio como Riquelme son unos negros ignorantes”, y agregó acercándose al lado político: “Ustedes, los camporistas, kirchneristas, apretaban a la gente con esta cosa. A mí no me corren, yo no soy Martín Arévalo, ni Marcelo Nasarala, yo no soy los pelotudos que ustedes están acostumbrados a tratar. Yo soy un tipo que me sobra calle y me sobran huevos y Riquelme, Mansilla 2668, a trompadas en la puerta, no esto de ‘te mando un abogado’, pero mandame los abogados que vos quieras. Yo no soy anti Boca, yo al que no respeto es al negro de Riquelme”.

El comunicado de Gabriel Anello en redes sociales

Anoche, el comunicador, escribió en su cuenta de X, antes Twitter: "A los marrones y mentirosos no los respeto, fui muy claro. Desde que el sorete de Riquelme pidió mi cabeza, voy a hacer todo lo posible para descubrir todas sus mentiras y negocios turbios. Mi problema es personal con Riquelme y quédate tranquilo que todas las pruebas van mañana a la justicia. Saludos".