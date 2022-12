Los elogios del DT de Australia para la Selección: “Argentina debe sentirse orgullosa de tener este calibre”

Después del triunfo de Argentina, Graham Arnold, el DT de Australia se refirió a la performance de su equipo y tuvo unas cálidas palabras para con los argentinos, en las que se refirió a grandes figuras como Diego Armando Maradona y Lionel Messi.

Argentina le ganó a Australia 2 a 1 y pasó a cuartos de final del Mundial Qatar 2022. Foto: EFE Foto: Abedin Taherkenareh

El entrenador australiano habló sobre el “privilegio” de jugar contra la Selección de Lionel Scaloni. “Messi es increíble. Uno de los mejores de la historia y hemos hecho un esfuerzo ingente por neutralizarlo sabiendo lo gran jugador que es”.

Y siguió: “Tuve el privilegio de jugar con Diego Armando Maradona y como técnico ante Messi, y Argentina debe sentirse orgullosa de tener jugadores de este calibre”.

“Nos enfrentamos a un gran equipo, Messi, la Albiceleste. Tuvimos grandes ocasiones y no pudimos aprovecharlas. En el fútbol australiano tenemos un gran futuro y mucho apoyo. Un gran interés en nuestro país y para tener expectativas necesitamos más fondos del gobierno del país. Que nos de un hogar para nuestro fútbol, necesitamos una sede, unas instalaciones. Que nos financie para el desarrollo del fútbol en el país”, insistió.

Qué dijo Arnold sobre su continuación como DT

El seleccionador de Australia aún no sabe si continuará en el cargo. “No he pensado en mi futuro. El contrato se acaba, pero solo pienso en las vacaciones. Hemos trabajado por alcanzar todo esto, Juegos Olímpicos, Mundial. No lo he pensado y tengo que hablar con la Federación”, reveló.

Además, destacó la performance de sus jugadores durante la Copa del Mundo. “No puedo estar más orgulloso de mis jugadores por todo lo que han dado a toda la nación australiana. Ha sido un trayecto de cuatro años. Estamos un poco tristes porque pudimos alcanzar un poquito más, pero confío en que el país esté orgulloso como yo porque han hecho un gran trabajo. Buscábamos que Australia se sintiera seguida y eso se ha conseguido”, explicó.