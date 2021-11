El Kun Agüero pasa por un momento delicado en cuanto a su salud después de que le diagnosticaran una arritmia que podría dejarlo fuera de las canchas. A la espera del tratamiento y los resultados, el futbolista no pierde el humor y hasta lo comparte con sus seguidores en las redes sociales.

“La vi y me la puse. ¿Qué dicen? ¿Está bien? No me puedo reír, no puedo hacer nada. Estoy en modo spa”, bromeó el Kun, en un video en el que se lo puede ver con una máscara facial hidratante.

La salud del Kun

El futbolista padece una patología cardíaca “grave” y crece el pesimismo sobre su eventual regreso al fútbol debido a que su dolencia es incompatible con la práctica deportiva profesional, señaló la prensa catalana.

Según informó Catalunya Radio, Agüero, de 33 años, ya fue informado acerca de que su cuadro cardiológico, pero para frenar los rumores, el futbolista publicó un mensaje en redes sociales en el que se mostró “siempre positivo” y afirmó que seguirá “las indicaciones de los médicos del club” a la espera de su evolución en un plazo de 90 días.

Ese período de inactividad fue indicado por los doctores luego de que el jugador se viera obligado a abandonar el terreno de juego en el partido con Alavés, el pasado 30 de octubre por la 12ma. fecha de LaLiga española, tras sufrir un malestar torácico que luego fue diagnosticado como arritmia.