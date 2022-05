La invasión de Rusia a Ucrania no cesa. Es por eso que la UEFA volvió a aplicarle sanciones deportivas al país comandado por Vladimir Putin.

A la ya descalificación del repechaje europeo para el Mundial de Qatar 2022 y la eliminación de todos los equipos rusos de las competencias europeas de esta temporada, se le suman nuevos castigos. Esta vez serán aplicados para la temporada 2022/2023.

El ex Boca, Wilmar Barrios, actualmente en el Zenit no podrá jugar la Champions League pese a que su equipo es el campeón de Rusia. Foto: @WRadioColombia

En esta ocasión las sanciones son más graves. Los equipos rusos no podrán participar de las competencias europeas de clubes. Se quedarán sin Champions League, tanto masculina como femenina, y sin Europa League. “Rusia no tendrá clubes afiliados que participen en las competiciones de clubes de la UEFA en la temporada 2022/23″, sentencia el comunicado que sacó la entidad que rige el fútbol europeo.

También se aplicaron sanciones a todas las selecciones de Rusia. El combinado nacional femenino no podrá disputar la Eurocopa que se realizará en el mes de julio de este año. El masculino no será participe de las Nations League que comienza su fase de grupos a mitad de 2022. Por lo que quedará último y descenderá a la Liga C de Naciones. El seleccionado masculino Sub-21 quedó suspendido de la Eurocopa de la categoría a disputarse en 2023. Por último, declararon no elegible como sede de la Eurocopa 2028 y 2032 a Rusia, que se había postulado para organizar alguna.