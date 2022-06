River perdió con Colón por 1 a 0 como visitante por la tercera fecha del Torneo de la Liga Profesional. Tercer partido consecutivo que no logra convertir y se acercan los octavos de final de la Copa Libertadores

La mala puntería que el conjunto Millonario está teniendo en este campeonato es llamativa. Con el encuentro de hoy, ya llegó a tres partidos sin anotar. En la primera fecha empató sin goles ante Defensa y Justicia en Varela. Mismo resultado en el Monumental contra Atlético Tucumán. Esta noche, en Santa Fe perdió por la mínima ante el Sabalero. Tuvo muchas chances claras para anotar, pero la ineficacia hizo que nuevamente se quede con las manos vacías.

River acumula tres partidos consecutivos sin poder convertir un gol. Foto: @LAN

El último gol del conjunto de Núñez fue el 25 de mayo ante Alianza Lima por Copa Libertadores en la goleada por 8 a 1. Desde allí, no ha vuelto a marcar. Ya son 288 minutos sin poder meter un gol. Genera situaciones pero no logra anotar. La ineficacia y la sequía goleadora que tienen sus delanteros, incluido Julián Álvarez, se combinan para esta situación. Es algo que deberá cambiar en el corto plazo porque se aproximan los octavos de final de la copa ante Vélez.

Marcelo Gallardo, en conferencia de prensa, se pronunció sobre esto: “Los buenos pasajes no los podemos plasmar con gol, así es más difícil, el partido se da de otra manera, otra formar, no lo pudimos hacer en este arranque del semestre”. Además, agregó calma ante esta situación, “Estamos en una racha adversa, no es para alarmarse, hay que saber atravesar estos momentos, sin frustraciones, solamente es una racha negativa”.