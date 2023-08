La excelente declaración del “Dibu” Martínez sobre nueva ley para atajar penales: “La hicieron tarde, ya somos...”

Emiliano “Dibu” Martínez marcó un antes y un después, tanto en el corazón de todos los argentinos como en la historia del fútbol, luego de su tremenda actuación en Qatar 2022, donde la Selección Nacional logró el tercer título mundial en su historia.

El papel del nacido en Mar del Plata fue fundamental en La Scaloneta. El Dibu se hizo grande en cada presentación del conjunto albiceleste, pero aún más cuando tocó definir los cruces desde el punto de penal. Con sus distracciones, bailes y arengas a la hinchada se hacía muy difícil convertirle un gol al arquero argentino y luego de esto, la FIFA decidió cambiar las reglas del juego.

"Dibu" Martínez, mejor arquero del Mundial Foto: El Cronista

De qué se trata la ley “Anti Dibu”

Una de las mayores virtudes que mostró el actual arquero del Aston Villa sin dudas fue su personalidad para sobreponerse sobre los adversarios e intuir donde tirarían su penal. Pero ante una nueva norma, el “1″ se verá más limitado.

“El guardameta no se comportará de manera que distraiga de forma antirreglamentaria al ejecutor del penal. Por ejemplo, no retrasará la ejecución del penal, ni tocará los postes, el travesaño o la red de portería”, expresa la ley, y agrega: “Se aclara que, con su conducta, el guardameta no faltará el respeto al fútbol ni al adversario”. Pero, ¿afecta esto al campeón del mundo?

Emiliano "Dibu" Martínez fue clave, una vez más en la definición por penales, y Argentina es campeón del mundo. (AP) Foto: AP

“La hicieron tarde”, la chicana del Dibu para FIFA

En diálogo con el programa Perros de la Calle de Urbana Play, conducido por Andy Kusnetzoff, Emiliano Martínez fue consultado por este cambio de reglamento.

“Me encantó, porque siempre buscan una excusa. Yo a mi familia y a mi gente cercana les decía que da igual, ya somos campeones. La hicieron tarde. Los delanteros se pueden frenar, pueden hacer todo y nosotros no podemos ni hablar. Me parece que está mal…”, lanzó el Dibu.

Pero no solo se quedó ahí, remarcó: “Yo atajé lo que tenía que atajar”. Los nuevos dichos del Dibu se suman a la historia que compartió en su cuenta de Instagram hace algunas semanas, cuando la nueva ley entró en vigencia. Esta era de una caricatura suya frente a un arco en el que aparecían diferentes carteles que decían: “Está prohibido bailar, hablarle al rival, decir “Mirá que te como”, distraer al oponente y tampoco poder tocar los postes”, y de él salía una viñeta que expresaba: “Caretas”.