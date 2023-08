La evolución de la selección Argentina femenina: las claves que ilusionan de cara al futuro

Si bien lejos está el nivel de la Selección Argentina femenina de igualar lo conseguido por la masculina, con la reciente conquista del Mundial de Qatar, la evolución del fútbol de las mujeres creció exponencialmente en el último tiempo, e ilusiona con resultados mucho mejores de cara al futuro.

La Selección Argentina empató con Sudáfrica en la segunda fecha del Mundial de fútbol femenino.

Las competiciones femeninas a nivel de selecciones -en formato Mundial- comenzaron en 1991. En esa primera instancia, el torneo se desarrolló en China, y los Estados Unidos (el máximo campeón de la historia, con cuatro conquistas) se coronó campeón.

No fue sino hasta la Copa del Mundo organizada en 2003 por Estados Unidos que la Argentina logró clasificarse a este tipo de torneo (estuvo ausente en 1991, 1995 y 1999).

Allí consiguió acumular pésimos resultados, perdiendo sus tres partidos de fase de grupo y convirtiendo un solo gol a favor y 15 en contra (0-6 vs Japón; 0-3 vs Canadá; 1-6 vs Alemania).

En el siguiente torneo, el del 2007, Argentina volvió a clasificarse, y consiguió una marca aún peor que en el 2003, coronando su peor actuación: un gol a favor y 18 en contra, todas derrotas (0-11 vs Alemania; 0-1 vs Japón; 1-6 vs Inglaterra).

Los Mundiales del 2011 y del 2015 mantendrían a la selección Albiceleste de las chicas ausente de las competiciones.

El regreso a los Mundiales femeninos y el progreso que ilusiona

El regreso de la Selección Argentina femenina a un Mundial fue en Francia 2019, en donde acabaría consiguiendo dos resultados históricos que evidencian la evolución de este deporte entre las mujeres.

Si bien Argentina no pudo pasar la primera ronda y quedó eliminada de forma temprana, consiguió hacer historia al no quedar última de su grupo y además sumar los primeros puntos en esta competición.

De Francia 2019, Argentina se fue con un empate vs Japón (0-0), una derrota ante Inglaterra (0-1) y un empate ante Escocia (3-3).

En esta edición del 2023 que se desarrolla en Nueva Zelanda y Australia, las chicas consiguieron más de lo que quizá se esperaba de ellas. Y en un apretado partido contra Italia en el que perdieron tan solo por 1 a 0 con un gol en los últimos minutos, ya mostraron ese avance que están teniendo.

El empate en 2 contra Sudáfrica hace dar cuenta que la evolución del fútbol femenino está en pleno ascenso y muestra que el futuro puede ser muy promisorio para esta selección.

La selección argentina empató con la de Sudáfrica en el Mundial femenino. (AP)

Este miércoles, a las 4 de la madrugada, Argentina se enfrenta contra una Suecia ya clasificada aoctavos de final, con la obligación de ganar si quiere seguir en la competición. El estadio es el de Waikato de la ciudad neozelandesa de Hamilton, con el arbitraje de la ruandesa Salima Mukansanga.