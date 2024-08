La emoción de la esposa de Marcelo Gallardo tras su regreso a River: “Donde nunca nos fuimos”

El 5 de agosto de 2024 quedó marcado como uno de los días más importantes en River. Tras la salida de Martín Demichelis como director técnico, Marcelo Gallardo regresó a su puesto con una emotiva ceremonia en el nuevo espacio de la terraza San Martín del estadio Mâs Monumental.

Marcelo Gallardo y Jorge Brito en el anuncio del segundo ciclo del Muñeco.

“Tendría mucho para decir, pero quiero tratar de ser breve, nunca preparo ningún discurso, digo lo que siento. En este momento siento muchísima emoción que tiene que ver con muchos sentimientos encontrados. No hace mucho que me fui, pero parecería que nunca me fui. Volver a entrar al club, a los pasillos, claramente me hace sentir muy en casa y eso es una emoción interna que me reconforta, que me da felicidad”, destacó el Muñeco en su presentación.

Durante su presentación, contó con el apoyo de su familia. Sobre todo de Geraldine La Rosa, la esposa de Gallardo, quien no dudó en dedicarle un sentido mensaje.

La adorable dedicatoria de Geraldine La Rosa a su esposo

El mensaje de La Rosa ocurrió minutos después de la presentación de exfutbolista. Con una foto de su esposo en un flyer que decía “Bienvenido a casa”, la fundadora de “@Geraldmoon.arg” le dedicó unas palabras a su esposo.

El apoyo de Geraldine la Rosa a Marcelo Gallardo. Foto: @gerald.larosa

“Donde nunca nos fuimos, siempre con vos”, expresó la modelo sobre el regreso de su esposo a River Plate.

Seguidamente, la empresaria publicó horas más tarde una foto de ella con una camisa de River. Ahí, los fanáticos celebraron su regreso como “primera dama”.

La esposa de Marcelo Gallardo con la camisa de River. Foto: @gerald.larosa

“La única primera dama”, “Ella y esa camiseta. ¡Gracias por volver primera dama”, “Esta historia no va a terminar nunca! ¡Gracias por volver”, “Feliz, feliz, muchas gracias por volver!!!! ¡AMO ESTA FAMILIA!”, “De vuelta en casa nuestra querida PRIMERA DAMA y llegó el día gracias a Dios porque ya están de vuelta. Dios los bendiga, somos y estamos muy felices”, destacaron algunos usuarios sobre el regreso de la familia Gallardo a River.

El primer desafío de Marcelo Gallardo en River

Desde otro aspecto, Marcelo Gallardo anticipó cuáles son sus primeros objetivos con el equipo. Desde su presentación, el director técnico habló sobre recuperar el espíritu del club.

Marcelo Gallardo se encuentra en medio de confeti durante su presentación como nuevo entrenador de fútbol de River Plate en Buenos Aires, Argentina, el lunes 5 de agosto de 2024. (AP Foto/Gustavo Garello) Foto: Gustavo Garello

“Tal vez, lo primero que tengamos que hacer e intentar y generar en estos pocos días es tratar de recuperar un espíritu que haga la diferencia en estos momentos. Recuperar un espíritu de club, de equipo, general, recuperar el deseo y las ganas de seguir construyendo”, aseveró Marcelo Gallardo.