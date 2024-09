Jaldo apoya a los futuros campeones del hockey tucumano

En un encuentro inspirador, el gobernador Osvaldo Jaldo recibió a jóvenes talentos del hockey local, quienes están listos para dejar todo en la cancha y hacer historia. Las selecciones Sub 14 y 16 de la Asociación Tucumana de Hockey se preparan para enfrentar los próximos desafíos. Por este motivo, el gobernador les brindó su apoyo, destacando la dedicación y el esfuerzo que los ha llevado hasta aquí.

En esta línea, Jaldo expresó que, “Como gobierno de la provincia, queremos que sepan que estamos con ustedes en cada paso que den. Vamos a seguir acompañándolos y rogando para que les vaya muy bien en sus competiciones. Más allá de los torneos, esperamos que regresen bien y nos cuenten sus experiencias”.

“La Casa de Gobierno es la casa de ustedes, de cada uno de los tucumanos y tucumanas. Queremos que se sientan cómodos y bienvenidos en este espacio”.

Participaron del encuentro el ministro del Interior, Darío Monteros; el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, y los legisladores, Hugo Ledesma y Gerónimo Vargas Aignasse.

Los equipos fueron recibidos también por el titular de la Cartera de Seguridad, quien destacó sus logros y dedicación.

“El Gobernador Jaldo y yo queríamos expresar nuestro orgullo y felicitaciones a los jóvenes deportistas. Es un verdadero honor recibir a los equipos y desearles mucha suerte y éxito en sus próximos desafíos,” añadió Agüero Gamboa.

María Luisa Santamarina, presidenta de la Asociación Tucumana de Hockey, indicó que cada año los subseleccionados de las distintas categorías (sub 14, sub 16, sub 19 y mayores), viajan, en representación de la Asociación, a diferentes puntos del país a disputar los torneos nacionales: “Hoy han venido las chicas del sub 16 con sus medallas del subcampeonato que ganaron en Buenos Aires, lo que es un gran mérito”.

Santamarina adelantó que aún quedan pendientes partidos de sub 14 y sub 16B, uno en Tandil y otro en Rosario, y del sub 19, en octubre, en Tucumán: “El Gobierno nos viene dando apoyo institucional, tanto para el viaje de los chicos como para la organización del sub 19 en la provincia, que va a ser un evento lindo, al que vienen deportistas de todo el país”, subrayó.

La presidenta destacó que la Saociación cuenta con más de 6.000 afiliados y que en Tucumán se juega al hockey social y hay una liga,por lo que “Es un deporte que tiene mucha aceptación, mucho público, por lo cual tiene un importante crecimiento año a año”, cerró.