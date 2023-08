Hinchas brasileños rompieron billetes, los de River se quejan con CONMEBOL y aseguran que deberían ir presos: “A todos o a ninguno”

River se quedó con un triunfo clave ante Inter de Porto Algre por 2 a 1 con un Pablo Solari que estuvo intratable y se lleva una ventaja cómoda de cara al partido de vuelta que se jugará el próximo martes. Sin embargo, el partido también dejó una imagen poco alegre y que llevó polémica en las redes sociales con hinchas brasileños rompiendo billetes.

El video fue rápidamente compartido en las redes sociales y despertó el enojo de los fanáticos Millonarios que no contaron con tres mil ubicaciones por la clausura de la tribuna Centenario Alta debido a una sanción que recibió el club por gestos racistas y discriminatorios en el duelo ante Fluminense.

Por esta razón, el equipo de Martín Demichelis no pudo tener el estadio completo y, si bien no complicó la imbatible racha ganadora que tiene el equipo riverplatense, todo el club estuvo atento a que no haya gestos ni insultos ya que la amenaza era la suspensión del estadio.

De hecho, el club señaló que se perdieron 12 millones de pesos de recaudación producto de la falta de lugares que tuvieron los fanáticos millonarios.

Uno de los que se quejó en las redes fue el periodista partidario Tano Santarsiero que publicó el video de los hinchas de Inter rompiendo billetes y que rápidamente se hizo viral.

“Le pregunto a CONMEBOL si esto no merece sanción. Solo le van a caer a #River? Esto también es discriminación! A todos o a ninguno”, escribió en su cuenta de Twitter y recibió cientos de respuestas de los hinchas Millonarios que piden una respuesta del ente sudamericano.

Esta práctica se ha visto con varios hinchas de diferentes equipos que han venido a jugar a la Argentina o con fanáticos que viajaron. Es el caso de Boca con Colo Colo o hinchas de Newell’s que viajaron a San Pablo y fueron increpados por los seguidores del Santos.

¿Romper billetes puede llevar a los hinchas a la cárcel?

Uno de los usuarios señaló que la acción de romper billetes es ilegal y tiene pena de cárcel. De acuerdo al Código Penal, en su ley 11.179, el delito es contra la fe pública y apunta a la falsificación de moneda o billetes de banco.

En ese sentido, el artículo 283 señala: “Será reprimido con reclusión o prisión de uno a cinco años el que cercenare o alterare moneda de curso legal y el que introdujere, expendiere o pusiere en circulación moneda cercenada o alterada”.

Sin embargo, distintos abogados señalaron que como la suma que se rompe es menor, las autoridades no suelen llevar a cabo procesos contra las personas físicas que rompen billetes. “Es más complicado hacer todo el juicio que los 1000 pesos. Ahora si destruís una suma importante es otra cosa”, explicaron.