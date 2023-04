Fabián Doman habló tras su renuncia y el club confirmó a Néstor Grindetti como presidente interino

Luego de presentar su renuncia al cargo de presidente en el Club Atlético Independiente, el periodista Fabián Doman habló sobre cómo se siente y por qué tomó esta decisión.

Durante este martes, la carta que publicó en su cuenta de Twitter señalaba que “la crisis económica, deportiva y judicial del club no tiene antecedentes” y reconoció que no encontró “las herramientas para ayudar al club”.

Doman había ganado las elecciones con el 72% de los votos. (@Pulpartyyy) Foto: @Pulpartyyy

Luego de la explosión que generó su decisión en toda la comunidad roja, brindó una entrevista al diario Olé y detalló los motivos de salida.

“Entiendo la bronca de la gente. Lo único que puedo hacer es pedirles disculpas a los hinchas, tienen razón en enojarse”, dijo. Y señaló que no pudo “dormir en la última semana”.

“Todos hablan demasiado, es difícil poner orden, al menos yo no logré hacerlo”, reconoció. “No daba para más, es o era demasiado complicado alinear a la Comisión Directiva. Se iban instalando temas que no eran ciertos, como que Repetto iba a venir antes del clásico y el propio técnico había dicho que no podía”, agregó.

“Ni sé cómo llegué a los seis meses. Como dije en el comunicado, hice de todo, lo que estaba a mi alcance. Pero cuando internamente me refería a los problemas económicos, todos respondían con un tema futbolístico. Yo hice autocrítica, lo dejé en claro en el comunicado, pero no le tengo temor a lo deportivo porque se va a salir adelante”, expresó.

Qué comunicaron desde el club

Sin nombrar a Doman, desde Independiente emitieron un comunicado para oficializar en el cargo de presidente interino a Néstor Grindetti, quién hasta ahora ocupaba el de vicepresidente primero.

“El Club Atlético Independiente informa que la presidencia del Club será asumida por el Vicepresidente 1º, Néstor Grindetti y luego cumpliendo con el estatuto, dentro de los próximos 90 días la Asamblea de socios convocará a una sesión para definir el nombre de quien presidirá la institución el resto del mandato”, decía el texto.

En tanto, desde su cuenta de Twitter Grindetti explicó los motivos por los que solo asumirá de manera interina: “Requiere de una disposición absoluta, que por mi responsabilidad como intendente de Lanús no me permite afrontar de manera permanente”.