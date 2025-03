Es futbolista, jugó en San Lorenzo y tiene el nombre más insólito del fútbol

En el mundo del fútbol, algunos jugadores destacan no solo por su talento en la cancha, sino también por su nombre. Efmamjjasond González, delantero colombiano que jugó en el fútbol argentino (San Lorenzo y All Boys), ha llamado la atención de los hinchas y medios no solo por su desempeño, sino por la particularidad de su nombre, que esconde un significado especial.

¿Por qué se llama Efmamjjasond?

El nombre completo del futbolista es Efmamjjasond González Hernández, y aunque pueda parecer complicado de pronunciar, en realidad tiene una explicación sencilla pero creativa. Su padre lo nombró así utilizando las iniciales de los 12 meses del año en orden:

E nero

F ebrero

M arzo

A bril

M ayo

J unio

J ulio

A gosto

S eptiembre

O ctubre

N oviembre

Diciembre

Este método poco convencional ha convertido a González en una figura llamativa dentro del fútbol sudamericano, ya que su nombre es prácticamente único en el mundo. Tanto así que muchos creadores de contenido tienen videos en las redes sociales sobre él, como es el caso de LasCronicasDeJoaqo.

¿Quién es Efmamjjasond González y dónde juega?

Nacido en Colombia, González ha desarrollado su carrera en distintos clubes de Sudamérica. Su paso por el fútbol argentino ha generado gran interés, tanto por sus habilidades como delantero como por la historia detrás de su identidad.

A lo largo de su trayectoria, ha demostrado ser un jugador fuerte y veloz, lo que le ha permitido destacarse en distintos equipos. Su nombre ha generado una gran cantidad de búsquedas en Internet, convirtiéndolo en una curiosidad viral dentro del mundo del deporte. Tanto así que se ganó el apodo de almanaque o calendario.

Si bien tuvo un paso por el fútbol argentino (San Lorenzo y All Boys), su actual equipo es el Kaizer Chiefs Football Club de Sudáfrica.

Efmamjjasond González estuvo en San Lorenzo y en All Boys.

El impacto de su nombre en redes sociales

En varias ocasiones, el nombre de Efmamjjasond González ha sido tendencia en redes sociales, con fanáticos y periodistas comentando sobre su particularidad. Incluso ha inspirado memes y debates sobre la creatividad a la hora de elegir nombres en el fútbol.