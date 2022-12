“Él no corre mucho”: la frase del técnico de Croacia sobre Lionel Messi antes de la semifinal

Este martes, la Selección Argentina enfrentará a Croacia en la primera de las semifinales del Mundial de Qatar. Antes del polémico encuentro entre La Scaloneta y Países Bajos, el técnico europeo Louis Van Gaal se había encargado de encender la polémica con sus dichos respecto de la forma de jugar de Lionel Messi. Ahora, el entrenador croata Zlatko Dalic también declaró sobre este particular y coincidió en algo con el neerlandés: “No corre mucho”.

Van Gaal había dicho que Messi es “el jugador más peligroso, el que crea más ocasiones y las hace él mismo” pero que, por por otro lado, “no juega mucho cuando el rival tiene la posesión del balón”.

Messi y Luka Modric en Rusia 2018. Argentina perdió 3 a 0 en aquella oportunidad.

Si bien Dalic no fue tan duro con los comentarios ni tampoco quiso generar ninguna polémica, sí coincidió en una parte del análisis del experimentado entrenador. Además, por su lado, el croata habló del esfuerzo colectivo en faceta defensiva.

“Él no corre mucho, tampoco corre atrás de la pelota. Espera y recibe con toda la fuerza y energía. No defiende y no tenemos que dejar que reciba la pelota porque en ese momento es cuando más daño hace, ya que es el mejor jugador del mundo en los últimos diez años”, analizó Dalic.

Acerca de cómo esperan plantear el juego de este marte, dijo que le dedicarán especial atención a cómo neutralizar a Messi: “La marca personal no funciona, no lo hicimos la última vez y tampoco lo haremos ahora. Necesitamos cubrir los pases hacia él y reducirle los espacios”.

Qué opina el técnico de Croacia sobre Messi

“Messi es el mejor jugador del mundo de los últimos diez años. Es un jugador con una calidad tremenda. Nos tenemos que preparar muy bien para enfrentarlo. No hay que darle muchos espacios porque está muy motivado. Esta será probablemente su última Copa del Mundo y tal vez su última chance de ganar un Mundial con Argentina”, había dicho el croata sobre el crack rosarino.

Además, el entrenador recordó el triunfo 3 a 0 de Croacia ante Argentina por la segunda fecha del Mundial de Rusia 2018. “Seguramente la última derrota en Rusia también lo tendrá motivado, por lo que esperamos enfrentar a una muy buena versión de Argentina”. Y agregó: “Esperamos un rival difícil y motivado otra vez. Ellos tienen un ejército de hinchas aquí en Qatar”.

Para Dalic, Messi es el mejor jugador de los últimos diez años. Foto: AP

Dalic, que dirige a su equipo desde 2017, expresó: “Será un partido crucial pero ellos tienen más presión que nosotros y, además, tendrán el apoyo de muchísimos hinchas. Eso será un obstáculo para nosotros porque seremos menos, pero no debemos pensar en eso ni quejarnos porque enfrentaremos a una de las mejores selecciones del mundo y de la historia”.

Por último, subrayó que el que dirige Lionel Scaloni es “un equipazo, con Messi a la cabeza”. “Sabemos cómo juega y cómo queremos que transcurra el partido. Soy optimista y tengo gran confianza en mis jugadores. Sabemos los puntos fuertes que tiene Argentina, pero nosotros tenemos que hacer nuestro fútbol”, comentó.