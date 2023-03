El hermano de Alejandro Garnacho y un mensaje preocupante en las redes: “Volverás más fuerte”

El delantero del Manchester United Alejandro Garnacho es uno de los “Europibes” en los que Lionel Scaloni puso su atención y convocó para los próximos amistosos de la Selección Argentina. Pero este último fin de semana sufrió una lesión que lo obligó a retirarse con muletas del estadio. Se abre así un mar de dudas sobre la presentación del joven al lado de Lionel Messi.

Pese a que luego del empate 0-0 entre el Southampton y los Diablos Rojos, por la fecha 27° de la Premier League, el entrenador Erik Ten Hag quiso transmitir tranquilidad sobre la salud del argentino, algunos mensajes del hermano del jugador en las redes sumaron preocupación.

El mensaje de Roberto Garnacho Foto: Twitter

“Sé que volverás más fuerte”, escribió Roberto Garnacho en su cuenta de Twitter, junto a una foto de su hermano tras la falta que lo retiró del campo de juego. Anteriormente había publicado unos emojis de caras tristes.

Cabe mencionar que el Manchester United aún no informó el diagóstico del chico de 18 años. Asimismo, no se precisó si viajará o no rumbo a la Argentina.

Cómo fue la lesión de Alejandro Garnacho

Garnacho había ingresado a los 72′, pero enseguida fue derribado por Kyle Walker-Peters. Tras la jugada, el hispano-argentino se tomó el tobillo derecho con gestos de mucho dolor. Aunque intentó continuar, minutos después pidió el cambio y fue reemplazado por el brasileño Fred.

“Recibió una mala entrada y se le torció el tobillo”, explicó el DT, que reconoció que hizo el cambio para evitar cualquier riesgo.

“Estábamos con diez y quería asegurarme que los jugadores en el campo estuvieran al 100% de su forma física”, subrayó.